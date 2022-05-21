В Москве прошёл первый весенний велофестиваль. В заезде приняли участие более 40 тысяч человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Велосипедисты начали движение от проспекта Академика Сахарова и проехали 16 км по Садовому кольцу. На старте к участникам заезда обратились руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и актёр Владимир Машков. Они поздравили велосипедистов и отметили особую роль велосипедного спорта. Владимир Машков процитировал слова Альберта Эйнштейна:

«Жизнь это как езда на велосипеде. Чтобы держать равновесие нужно двигаться вперёд!»

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

В фестивальном городке для участников работали интерактивные площадки, фудкорты, умный экоперекресток, а также прошли турниры по воркауту, граффити.

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM - Московский велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

«Велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов — сегодня по Садовому кольцу проехали более 42 тыс. человек. Спасибо полиции Москвы, Росгвардии, сотрудникам МЧС и многим другим коллегам, которые принимали участие в организации этого праздника. Каждый год велосипедистов на дорогах Москвы становится на 15-20% больше, и другие участники дорожного движения должны обращать внимание на то, что вокруг них есть велосипеды. Аварий с велосипедами становится меньше, но мы ещё много должны сделать для того, чтобы смертность стремилась к нулю», — отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

Весенний заезд стал первым в серии московских велофестивалей 2022 года. Еще три запланированы на 9 июля (ночной), 4 сентября (осенний) и 4 декабря (зимний).