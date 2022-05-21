Каховская ГЭС, построенная в кратчайшие сроки советскими строителями, напитывает Крым и Херосонщину жизненно необходимым — водой и электричеством.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Вода из Днепра здесь отводится по двум каналам в ирригационную систему области и в Крым, куда ежедневно уходит более 1,7 миллиона тонн живительной влаги. Именно здесь в 2014 году украинские власти «закрыли задвижку» и оставили жителей полуострова наедине с сезонной засухой.

Никита Третьяков ИА REGNUM На Каховской ГЭС вода из Днепра отводится по двум каналам в ирригационную систему области и в Крым

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС теперь находится под контролем и охраной российских военных

Теперь стратегически важная ГЭС находится под контролем и охраной российских военных, вода вновь идёт туда, куда ей велели советские инженеры, а электричество продолжает исправно поступать в единую энергосистему Украины. Да, несмотря на спецоперацию энергосистема так и не была разорвана и всё ещё функционирует как единое целое.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС теперь находится под контролем и охраной российских военных

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

По словам представителя местной военно-гражданской администрации, охрана ГЭС, являющейся к тому же и важной транспортной артерией — переправой через Днепр — уже несколько раз предотвращала попытки подрыва станции. Украинские диверсанты пытались провезти на переправу крупные партии взрывчатки, видимо, с целью подрыва.

Никита Третьяков ИА REGNUM Несмотря на спецоперацию энергосистема так и не была разорвана и всё ещё функционирует как единое целое.

Никита Третьяков ИА REGNUM Электричество продолжает исправно поступать в единую энергосистему Украины.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Их успех означал бы не только лишение сотен тысяч людей воды и электроэнергии, но и прямую угрозу жизни и здоровью всех, кто живет и работает поблизости от станции ниже по течению Днепра — высота дамбы станции составляет 16 метров, и ее разрушение привело бы к масштабному затоплению местности.

Никита Третьяков ИА REGNUM Подрыв станции привёл бы к лишению сотен тысяч людей воды и электроэнергии

Охрана станции сохраняет бдительность, они знают, что стерегут не просто инженерное чудо — они стерегут источник жизни.