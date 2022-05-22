Пока в Совете Федерации России заявляют о провале импортозамещения, в аграрных регионах России завершаются посевная кампания и первый этап внесения минеральных удобрений. Стоит отметить, что работа на земле ведётся круглый год: подготовка сельхозтехники, ремонт, заготовка семян. От посева до готовой булки хлеба проходят рутинные процессы. Корреспонденты ИА REGNUM подготовили обзор работы предприятий АПК, машиноремонтных заводов, ориентированных на производство сельхозтехники и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности Ставропольского края. В регионе без сожаления распрощались с импортными брендами и с удовольствием покупают те же продукты, но с новым названием.

Ставрополье отказывается от импортных семян

Сельское хозяйство — одна из отраслей, которая успешно справляется с импортозамещением. Однако есть мнение, что у тружеников села есть высокая зависимость по отдельным видам семенного материала. Ставропольские аграрии опровергают эти суждения и переориентируются на отечественный рынок семян. Так, например, в Ставрополе заложены участки гибридизации подсолнечника на площади 6 тыс. га в 12 округах, кукурузы — на площади 4,5 тыс. га в 9 округах. По озимым культурам обеспеченность семенным материалом на 2023 год составляет 100%, сообщил министр сельского хозяйства Сергей Измалков. По его словам, в настоящее время прямого запрета на ввоз импортных семян нет, но отмечается их удорожание.

«Этот вопрос мы отрабатываем совместно с научно-исследовательскими институтами и семеноводческими хозяйствами, действующими в России и Ставропольском крае. Агропредприятия уже закладывают площади под семена кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы, мощностей которых достаточно, чтобы обеспечить в полной мере потребности наших сельхозтоваропроизводителей», — сказал министр.

Александр Погожев ИА REGNUM Семена льна

Сельхозпроизводители в свою очередь избавляются от зависимости от поставщиков импортных семян и переходят на собственную репродукцию элитных сортов, которые показали высокие показатели урожая. Это позволит сэкономить расходы и вовремя начать посевную кампанию. Так, в Грачевском округе Ставропольского края на полях общей площадью 891 га расположилось фермерское крестьянское хозяйство местного предпринимателя Сергея Сотникова. Озимой пшеницей и ячменем в хозяйстве с осени занято 500 га, посеяно 70 га гороха, 130 га льна. В планах фермера посеять 130 га подсолнечника и рапса на площади 100 га.

Предприниматель занимается размножением семян, которые дают хорошие показатели урожая. Сами чистят семена и дорабатывают к посеву. Семенной фонд озимых культур в хозяйстве — отечественной селекции. На этот год фермер закупил для разведения два сорта элитных семян. Сорт льна на предприятии также отечественный. Труженик села покупает элитные семена у поставщиков и занимается их размножением. Семена гибридных сортов подсолнечника тоже приходится покупать, потому что сами воспроизвести пока не могут.

«В прошлом году хозяйство оказалось в лидерах по урожайности. Мы получили в среднем 55 центнеров пшеницы с гектара, ячменя — 60, подсолнечника — на уровне 18 центнеров с гектара. Год был прекрасный, и опасения о продовольственной безопасности — абсолютно беспочвенные. Все работают, все налажено. На мое хозяйство санкции никак не повлияли. У меня техника российская. На комбайны, тракторы, сеялки, бороны, плуги есть все запчасти», — говорит Сергей Сотников.

Александр Погожев ИА REGNUM Сергей Сотников, глава КФХ в Грачевском районе

Озимая пшеница в этом году осталась на внутреннем рынке. Основными покупателями стали мукомолы и переработчики сырья, так как на предприятии очень редко получают фуражное зерно, в основном выращивают продовольственное зерно 3-го класса.

«Также зерном интересовались экспортеры и трейдеры, но лично из моего хозяйства зерно ушло на отечественный рынок», — говорит Сергей Сотников.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермерского хозяйства протравливают семена льна перед весенним севом

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермерского хозяйства протравливают семена льна перед весенним севом

Александр Погожев ИА REGNUM Протравливание семян льна

Сергей считает, что влаги в метровом слое почвы достаточно, и рассчитывает на хороший урожай 2022 года. Теплая погода на Ставрополье позволила провести первую азотистую подкормку озимого клина и начать сев ранних яровых.

«Погода в сельском хозяйстве — самое главное, потому что производство находится под открытым небом. Ранние февральские окна позволили выйти в поле, мы начали сев. Сейчас похолодало, пока занимаемся протравливанием семян. Многие культуры уже посеяны, такие как горох, лен досеваем, осталось немного», — отметил фермер.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермерского хозяйства протравливают семена льна перед весенним севом

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермерского хозяйства протравливают семена льна перед весенним севом

Ставрополье берёт курс на импортовытеснение сеялок и плугов

Внешнее санкционное давление на Россию на весенне-полевых работах никак не отразилось. Аграрии подготовились к севу и внесению удобрений заранее. В этот непростой период адаптировались и сельхозтоваропроизводители, и поставщики сельхозоборудования.

В битве за урожай Ставропольский край взял курс на тематические разработки прогрессивного ландшафтно-ориентированного оборудования. Это сельхозтехника, которая позволяет экономить ресурсы при посеве и выращивании сельхозкультур. Труженики села заинтересованы в развитии производителей сельхозтехники, которая обеспечивает эрозийную устойчивость почвы, способствует сохранению и накоплению в ней органических веществ. От применения такой техники земледельцы ожидают повышения урожайности и снижения себестоимости растениеводческой продукции.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по сборке продукции для сельхозпроизводителей

Александр Погожев ИА REGNUM Работники цеха

На территории Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» производятся культиваторы европейского класса для агропромышленного комплекса: с евроскладыванием и системой самоочистки. Техника вполне способна конкурировать с импортными аналогами и уже заняла свое место на российском рынке.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по сборке продукции для сельхозпроизводителей

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по сборке продукции для сельхозпроизводителей

«К сожалению, на данном этапе мы пользуемся комплектующими импортного производства, но в связи с санкциями и по поручению президента России мы полностью переходим на комплектующие отечественного производства. На данный момент мы производим один культиватор в неделю. Ротационные бороны выпускаем до пяти единиц в неделю», — привёл данные директор компании «Монолит Агро Групп» Олег Абакумов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сварные работы в цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Сварные работы в цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Детали для сельхозтехники

В нынешних условиях производители систем точного земледелия и умной техники для обработки почвы в срочном порядке налаживают новые логистические связи, находят альтернативные отечественные предложения и внедряют технологии. Аграрии привыкли к импортной сельхозтехнике, которая обеспечивала максимальную оптимизацию труда и повышала производительность. Для земледелия необходим постоянный контроль глубины обработки, высева зерновых и пропашных сеялок. Для обработки почвы требуются бороны, культиваторы, плуги, которые в современном мире давно управляются при помощи программного обеспечения. Ко всему этому уже в следующем году понадобятся запасные части. Поэтому аграрии заинтересованы в развитии подобных производств, которые смогут не только заменить импортную сельхозтехнику, но и регулярно обеспечивать гарантийное обслуживание.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по сборке продукции для сельхозпроизводителей

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к погрузке

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка сельхозоборудования

Предприятие в Георгиевском округе, чтобы восполнить дефицит или создать альтернативу подорожавшей технике на рынке для сельского хозяйства, производит прицепную сельхозтехнику по заказу российских растениеводов. Предприятие основано в 1956 году и выпускает паровые культиваторы, пропашные тяжелые бороны, бороновальные сцепки и небольшие культиваторы для фермеров. На предприятии работает 90 человек, средняя зарплата сотрудников составляет 30−35 тысяч рублей. Продукция распространяется по всей стране, крайняя точка — Красноярский край, поставляется и в Казахстан. Объем продукции пока небольшой — 150−180 млн рублей в год.

Александр Погожев ИА REGNUM Токарь во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Токарь во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Токарь во время работы

«Мы за зиму отработали замещение. В Турции подтвердили, что с поставками рабочих органов все будет нормально. Мы финские пружины берем, хотя мы нашли замену им у наших производителей. Осталось только с гидравликой решить вопрос и резиной. Завод «Алтай-Шина» нам поставлял опытную партию колес 2 года назад, но в последствии линия по их производству так и не была запущена. Хотя колеса нас устроили. Поэтому пока пользуемся индийской», — говорит директор.

Руководство планировало закупить новое оборудование, но решили подождать, так как есть проблемы с лизингом в данный период. На предприятии используют оборудование китайского, американского, немецкого и российского производства.

Александр Погожев ИА REGNUM Нарезка деталей из металла

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка деталей из металла

Александр Погожев ИА REGNUM Детали для сельхозтехники

В пандемию благодаря поддержке государства предприятие смогло увеличить количество рабочих мест. В данный момент Минпромторг разрабатывает программу поддержки производителей, но конкретных предложений помощи еще не поступило.

«Первый квартал был тяжелый, январь — нерабочий месяц из-за праздников. Февраль — так-сяк, март–апрель в сравнении с прошлым годом показал рост, но говорить рано, прошел только первый квартал. Все будет зависеть от наших колхозников, как они смогут пережить аграрный год. Все крупные холдинги и сельхозпредприятия сидели на импорте почти на 100%. Теперь им тяжело перестроиться. К нам обращаются с просьбой отремонтировать или переделать импортную технику, но есть такие узлы, что легче купить новое оборудование. Штучное производство всегда затратно», — говорит Александр Куземин, директор предприятия ЗАО «Тех сервис».

Александр Погожев ИА REGNUM Токарь во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Токарь во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Токарный цех

На предприятии два цеха: токарный, цех по производству тяжелой бороны, склад металла, техотдел и заготовительный участок. Работа начинается со склада, куда привозится металл. Сейчас отгружается в Пензенскую область 10-метровый культиватор. Ранее предприятие отгрузило 15- и 12-метровые культиваторы. Осталось отправить еще два 12-метровых культиватора и стерневое оборудование.

Отгрузка со склада на предприятии идет практически каждый день. Дилеры предприятия уверяют, что в хозяйствах решили вплотную перейти на отечественную сельхозтехнику.

Александр Погожев ИА REGNUM Детали для сельхозтехники

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка сельхозтехники

Прицеп на прокачку. Тюнинг сельхозтехники

На одном из ставропольских предприятий по производству прицепов трудятся 15 человек: сварщики, пескоструйщик, маляр, разнорабочие, токари, инженеры, бухгалтер. В месяц предприятие выпускает до десяти единиц техники. Для этого задействованы сборочный цех, пескоструйный и малярный цеха. Станки — советские, купленные в пунктах приема лома металла. Их умелыми руками восстанавливали.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборочный цех по производству прицепов

Александр Погожев ИА REGNUM Сборочный цех по производству прицепов

«Мы производим кузова, осуществляем замену бортов, производим ремонт, изготавливаем самосвалы, зерновозы. Ремонтируем ходовую часть. Раньше были немецкие, турецкие ходовые оси, сейчас их нет. Мы ведем переговоры с Белоруссией, чтобы у них начать закупать оси. Часть по импорту мы поменяли, по гидравлике поменяли очень много позиций на наши отечественные, сейчас производят хорошие аналоги. Многие позиции мы производим сами. По максимуму стараемся уйти от поставщиков из недружественных стран. У нас были случаи, что из-за сбоев поставок необходимых комплектующих мы задерживали исполнение заказа по срокам. В этот момент мы как раз и перешли на отечественных поставщиков», — говорит предприниматель Радик Коцкиев.

Александр Погожев ИА REGNUM Радик Коцкиев, предприниматель

Прицепы рассчитаны под разные задачи и изготавливаются в основном по индивидуальным заказам. Основными покупателями являются агропромышленные комплексы, сельхозпредприятия. У каждого прицепа свой тоннаж в зависимости от высоты, ширины бортов и количества осей.

Александр Погожев ИА REGNUM Пескоструйный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Станок для работы с листовым железом

Александр Погожев ИА REGNUM Цех для покраски

«Материал в один момент резко подорожал, но потом цена снизилась. Мы подвинулись в цене, чтобы удержаться на рынке и сохранить рабочие места, подтянули пояса, но все равно выдерживаем. Цены мы не меняли вообще», — говорит предприниматель.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборочный цех по производству прицепов

Птицеводство — это не только мясо, но и яйца

Директор предприятия «Микроэл», которое официально работает с 1995 года, показал производство инкубаторов для яиц. На протяжении всех этих лет компания занимается поставками оборудования для птицеводства. Компания производит все системы контроля микроклимата в птичниках от вентиляции до систем сбора и передачи информации по беспроводной системе.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия «Микроэл» во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Инженерные разработки на предприятии «Микроэл»

«Раньше было флагманское предприятие «Пятигорсксельмаш», мы его полностью комплектовали всей электроникой. С 2017 года они закрылись, и мы сами начали комплектовать фермерские и промышленные инкубаторы. Те инкубаторы, которые выпускал «Пятигорсксельмаш», мы позаимствовали и пытаемся освоить наш рынок с этими инкубаторами», — говорит руководитель Леонид Стругунов.

Александр Погожев ИА REGNUM Леонид Николаевич Стругунов, директор предприятия ООО «Микроэл»

Предприятие в основном комплектовало отечественных производителей. С импортными поставщиками конкурировать тяжело, признается руководитель компании, но запрет на ввоз импортного оборудования помогает в расширении рынка. Поэтому предприятие активно ведет работу по поиску компаньонов на российском рынке.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники предприятия «Микроэл» во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия «Микроэл»

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для проверки яиц в отражении инкубатора

Объемы на предприятии пока небольшие, но есть сеть, которая помогает в реализации продукции по всей России, поставлять в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление плат для продукции предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление плат для продукции предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление плат для продукции предприятия

Фермерские инкубаторы компании рассчитаны на 1000 яиц. Далее идут инкубаторы большей емкости, которые закупают птицеводы для разведения птицы в промышленных масштабах, вместимостью от 4000 до 16 000 яиц. Также предприятие выпускает оборудование для кисломолочной продукции и термокамеры.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия готовит инкубатор к отправке

Без страсти по заграничным булкам

Громкое заявление компании McDonald’s о временном закрытии своих ресторанов в России, казалось бы, не оставило никого равнодушным. Особенно положительно на сообщение отреагировали российские заведения общественного питания, для которых это — возможность занять освободившуюся нишу и расширить своё производство.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник пекарни-буфета отдает гамбургер посетителю

В Невинномысске (Ставропольский край) второй год успешно развивается и славится своими бургерами пекарня-буфет. Развитие предприятия пришлось на самое непростое время — период пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря программе поддержки предпринимателей руководители смогли вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату сотрудникам. События на Украине, в результате которых иностранные компании начали покидать российский рынок, лишь укрепили веру в то, что продукция предприятия, как никогда, будет востребована в России.

«Сейчас появилось больше возможностей развиваться. Хотим открыть еще несколько пекарен-буфетов. На сегодняшней день у нас открыто три точки в Невинномысске и одна — в Пятигорске», — говорит предприниматель Елена Герасимова.

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарь готовит тесто

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарь готовит тесто

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

У фирмы — собственные технологические карты, рецепты. Пекари на кухне готовят хлебобулочные изделия, пирожки с различными начинками, круассаны. В меню заведения также есть пицца, хот-доги, бургеры, для которых сотрудники собственноручно готовят тесто и используют продукцию местных производителей.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник пекарни-буфета упаковывает булки с кунжутом для бургеров

Александр Погожев ИА REGNUM Булки с кунжутом для бургеров

«Наш хлеб можно купить в любом магазине. К нам приходят, потому что у нас есть секретный ингредиент — мы дарим людям любовь и атмосферу», — отмечает Елена Герасимова.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Герасимова, предприниматель

Стоимость продукции в пекарне осталась на прежнем уровне за счет снижения добавленной стоимости.

Александр Погожев ИА REGNUM Привлекающие знаки на фасаде пекарни-буфета

Александр Погожев ИА REGNUM Посетители в пекарне-буфете

Чизкейк по-русски. Рецепт успеха

Санкции, в результате которых многие предприятия остались без поставок импортного сырья, заставили производителей задуматься над запуском линий по приготовлению собственной продукции. В Ставропольском крае компания по приготовлению чизкейков ведёт работу как раз в этом направлении, чтобы обрести новые компетенции и независимость от внешних экономических угроз.

«Что касается импортозамещения, то начали выпускать виды мягких и кондитерских сыров, которые необходимы для производства кулинарных изделий. Мы стремимся к импортозамещению полностью. Сырье, которое мы сейчас приобретаем за рубежом, — это кофе, шоколад. Здесь есть проблемы, поэтому наши технологи задумываются над самостоятельным производством шоколадных изделий, чтобы избавиться от зависимости перед поставщиками из других стран», — говорит руководитель группы компаний «Чизберри» Елена Иванова.

Сейчас под своей торговой маркой предприятие открывает собственные кофейни, две уже успешно работают в Ставрополе. Франшизу фирма развивает, благодаря чему удалось открыть две кофейни в Москве и Московской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий в производственном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий в производственном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Чизкейковая масса

В компании — четыре основные площадки, на которых работает около 300 человек. Половина коллектива на предприятии трудится более 10 лет. Фирма сотрудничает исключительно со ставропольскими партнерами и планирует нарастить объем реализации и производственных мощностей, что позволит увеличить количество рабочих мест.

«Мы работаем в основном на российский рынок с крупными сетевыми магазинами, и, конечно же, у нас есть зарубежные партнеры, которые покупают нашу продукцию. В 2011 году мы создали представительство в Китае, и на сегодняшний день туда отправляется 87% всех экспортных поставок. Мы работаем с Казахстаном, Белоруссией, ОАЭ, Саудовской Аравией, поставляем нашу продукцию в Гонконг, Малайзию, Южную Корею», — говорит Елена Иванова.

Александр Погожев ИА REGNUM Корж из крошковой массы, на который заливается чизкейковая масса

Александр Погожев ИА REGNUM Производство чизкейков

Александр Погожев ИА REGNUM Украшение чизкейка

Производство развивается успешно, несмотря на все внешние изменения.

«Благодаря нашим партнерам и региональным программам мы ведем реконструкцию и модернизацию производственных площадей. Мы работаем именно со ставропольскими поставщиками холодильного оборудования. У нас продукт шоковой заморозки. Для нас главное — это холодильные камеры. Что касается сырья, то вся молочная продукция поступает от местных производителей. Упаковка тоже отечественного производства», — говорит Елена Иванова.

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Линия упаковки чизкейков

Сегодня предприятие под своей торговой маркой приступило к выпуску мороженого из козьего молока. В планах запустить линии по производству детского питания, йогурта, творожков, мягких и твердых сыров. Также предприятие запускает производство безглютеновой продукции — технологи работают над рецептурой.

Стоит отметить, что в 2016 году производство попало в книгу рекордов Гиннеса после того, как к 240-летию города Ставрополя кондитеры приготовили самый большой чизкейк весом 4 тонны 240 килограммов. В этот день чизкейк попробовали около 40 тысяч жителей и гостей города. На сегодняшний день рекорд ещё не побит.