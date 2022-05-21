В этом году садоводы на Ставрополье ожидают хороший урожай яблок. Для сбора предприятия планируют привлечь большое количество разных специалистов. Корреспондент ИА REGNUM побывал на весенних работах, где на 226 га садов в основном преобладают яблони.

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоневый сад

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

«Сад растет три года, урожайность ежегодно разная и с каждым годом увеличивается. Саженцы высажены от местного производителя, они полностью адаптированы к погоде, земле, воде. Специальные сорта дают возможность выращивать яблоки крупного калибра, ароматные и вкусные. Яблоки во время сезона распространяются по Ставропольскому краю и в соседние республики», — говорит Жанна Жутченко, и. о. директора «Ставропольской фруктовой долины».

Александр Погожев ИА REGNUM Жанна Жутченко, и.о. директора Ставропольской фруктовой долины

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Сейчас на территории сада проводится удаление поросли молодняка, раскрытие противоградовой сетки, кошение травы, опрыскивание гербицидами.

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

«На сегодня у нас задействовано 15 человек. Мы ведем посадку опылителя. Это дикое маленькое райское яблочко, которое опыляет наши культуры. У этого деревца даже листья светлее. Опыление дает вкусовые и ароматические качества яблоку. В нашем саду всё в гармонии с природой», — рассказывает Елена Владимировна, начальник бригады.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Владимировна, бригадир

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Сбор урожая на Ставрополье начинается с 5 августа и длится по 10 ноября. В этот момент работает до 400 человек. Но уборка — не самый сложный этап в садоводстве. Сложнее и ответственнее всего работа по зимней обрезке.

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду

Александр Погожев ИА REGNUM Весенние работы в яблоневом саду