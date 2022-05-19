Совсем другая Ялта: база «Азова»*
На берегу Азовского моря, на освобожденных от нацистского киевского режима территориях ДНР, расположился курортный посёлок Ялта, а в нем — одноименный пансионат, где на протяжении нескольких лет располагалась база националистического полка «Азов» (организация, запрещенная в России).
Бои здесь уже утихли, тела павших убраны, территория разминирована. Но кроме этих обычных для военных действий горьких и тревожащих находок, здесь, в расположении националистов, нашлось много такого, что увидеть можно совсем не в каждой казарме армии «цивилизованной страны».
Бойцы ДНР собрали наиболее яркие образцы подражания гитлеровцам и собственного творчества неонацистов со всей базы на этаже, где до боев располагались жилые комнаты и мастерские снайперов.
Здесь, в комнатах, аккуратно убранных профессионально стилизованными портретами исторических «героев» украинской мифологической истории, увешанных желто-синими флагами полка, тоже вышедшими из-под пера современного дизайнера, нашлось всё: и солдатские тумбочки, «украшенные» наклейками с ненавистью ко всем, и экстремистская литература, и даже «икона» Гитлера.
Особенно бросались в глаза развешанные тут и там копии одних и тех же трех столпов «религии азовцев» — псевдомолитвы, псевдозаповеди и псевдосимволы веры. Все эти три текста написаны настолько наивно-пафосным языком, что вызывают ассоциации с самым низкопробным сектантством и с «манифестами» подростков-стрелков в США — в обоих случаях щемяще-высокими словами прикрывают злобу на весь мир и полный отрыв от реальности.
К слову, только на прошлой неделе такой стрелок в Америке включил в свои писания «чёрное солнце» — языческий символ, используемый в том числе и русскими националистами. Здесь, на базе «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), черное солнце повсюду: на «щитах» на стенах, на кружках, даже одноименной книги нашлось несколько экземпляров.
Занимались азовцы, конечно, не только языческими обрядами и взаимным опылением ненавистью ко всем и вся, но и боевой учебой. Учились они как классическим порядком — причем по американским наставлениям — так и в игровой форме, вот, например, на стене расклеены игральные карты с изображением самодельных взрывных устройств разных видов. Снайперы изготавливали собственные патроны, тестировали их на бронестекле, видимо, ждали с нетерпением, когда удастся попробовать себя и свое оружие в деле.
Попробовали. Теперь история поддержанной государством и западными инструкторами секты нацистов подходит к концу. Закономерному и печальному. Печальному для жертв азовцев, для их родителей, родных и близких. Печальному для всех, кто понимает, что расслабляться нельзя — гидра нацизма может поднять новую голову в любой момент.
В рамках закона РФ, на изображениях скрыта нацистская атрибутика и символика, а также символика запрещённого в России полка «Азов».