На берегу Азовского моря, на освобожденных от нацистского киевского режима территориях ДНР, расположился курортный посёлок Ялта, а в нем — одноименный пансионат, где на протяжении нескольких лет располагалась база националистического полка «Азов» (организация, запрещенная в России).

Никита Третьяков ИА REGNUM
Наклейки азовцов пропитаны ненавистью ко всем
Никита Третьяков ИА REGNUM
Казарма азовцев
Никита Третьяков ИА REGNUM
Литература бойцов Азова*

Бои здесь уже утихли, тела павших убраны, территория разминирована. Но кроме этих обычных для военных действий горьких и тревожащих находок, здесь, в расположении националистов, нашлось много такого, что увидеть можно совсем не в каждой казарме армии «цивилизованной страны».

Никита Третьяков ИА REGNUM
База националистического полка «Азов»*

Бойцы ДНР собрали наиболее яркие образцы подражания гитлеровцам и собственного творчества неонацистов со всей базы на этаже, где до боев располагались жилые комнаты и мастерские снайперов.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Мастерская снайперов

Здесь, в комнатах, аккуратно убранных профессионально стилизованными портретами исторических «героев» украинской мифологической истории, увешанных желто-синими флагами полка, тоже вышедшими из-под пера современного дизайнера, нашлось всё: и солдатские тумбочки, «украшенные» наклейками с ненавистью ко всем, и экстремистская литература, и даже «икона» Гитлера.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Комнаты украшены портретами исторических «героев» украинской мифологической истории
Никита Третьяков ИА REGNUM
Портрет Николая Юнакива
Никита Третьяков ИА REGNUM
Портрет Петра Болбочана
Никита Третьяков ИА REGNUM
«Икона» Гитлера и удостоверения бойцов Азова*
Никита Третьяков ИА REGNUM
Личные вещи бойцов Азова*
Никита Третьяков ИА REGNUM
«Икона» Гитлера и удостоверения бойцов Азова*
Никита Третьяков ИА REGNUM
База националистического полка «Азов»*
Никита Третьяков ИА REGNUM
База националистического полка «Азов»*
Никита Третьяков ИА REGNUM
Литература бойцов Азова*
Никита Третьяков ИА REGNUM
История украинских батальонов
Никита Третьяков ИА REGNUM
Снаряды и литература бойцов Азова*
Никита Третьяков ИА REGNUM
Методички Азова*

Особенно бросались в глаза развешанные тут и там копии одних и тех же трех столпов «религии азовцев» — псевдомолитвы, псевдозаповеди и псевдосимволы веры. Все эти три текста написаны настолько наивно-пафосным языком, что вызывают ассоциации с самым низкопробным сектантством и с «манифестами» подростков-стрелков в США — в обоих случаях щемяще-высокими словами прикрывают злобу на весь мир и полный отрыв от реальности.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Заповеди азовцев
Никита Третьяков ИА REGNUM
Заповеди азовцев

К слову, только на прошлой неделе такой стрелок в Америке включил в свои писания «чёрное солнце» — языческий символ, используемый в том числе и русскими националистами. Здесь, на базе «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), черное солнце повсюду: на «щитах» на стенах, на кружках, даже одноименной книги нашлось несколько экземпляров.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Журнал «Чёрное солнце»
Никита Третьяков ИА REGNUM
Литература бойцов Азова*

Занимались азовцы, конечно, не только языческими обрядами и взаимным опылением ненавистью ко всем и вся, но и боевой учебой. Учились они как классическим порядком — причем по американским наставлениям — так и в игровой форме, вот, например, на стене расклеены игральные карты с изображением самодельных взрывных устройств разных видов. Снайперы изготавливали собственные патроны, тестировали их на бронестекле, видимо, ждали с нетерпением, когда удастся попробовать себя и свое оружие в деле.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Игральные карты с изображением самодельных взрывных устройств
Никита Третьяков ИА REGNUM
Снайперы тестировали собственные патроны на бронестекле

Попробовали. Теперь история поддержанной государством и западными инструкторами секты нацистов подходит к концу. Закономерному и печальному. Печальному для жертв азовцев, для их родителей, родных и близких. Печальному для всех, кто понимает, что расслабляться нельзя — гидра нацизма может поднять новую голову в любой момент.

В рамках закона РФ, на изображениях скрыта нацистская атрибутика и символика, а также символика запрещённого в России полка «Азов».