* запрещённая в России организация

На берегу Азовского моря, на освобожденных от нацистского киевского режима территориях ДНР, расположился курортный посёлок Ялта, а в нем — одноименный пансионат, где на протяжении нескольких лет располагалась база националистического полка «Азов» (организация, запрещенная в России).

Никита Третьяков ИА REGNUM Наклейки азовцов пропитаны ненавистью ко всем

Никита Третьяков ИА REGNUM Казарма азовцев

Никита Третьяков ИА REGNUM Литература бойцов Азова*

Бои здесь уже утихли, тела павших убраны, территория разминирована. Но кроме этих обычных для военных действий горьких и тревожащих находок, здесь, в расположении националистов, нашлось много такого, что увидеть можно совсем не в каждой казарме армии «цивилизованной страны».

Никита Третьяков ИА REGNUM База националистического полка «Азов»*

Бойцы ДНР собрали наиболее яркие образцы подражания гитлеровцам и собственного творчества неонацистов со всей базы на этаже, где до боев располагались жилые комнаты и мастерские снайперов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мастерская снайперов

Здесь, в комнатах, аккуратно убранных профессионально стилизованными портретами исторических «героев» украинской мифологической истории, увешанных желто-синими флагами полка, тоже вышедшими из-под пера современного дизайнера, нашлось всё: и солдатские тумбочки, «украшенные» наклейками с ненавистью ко всем, и экстремистская литература, и даже «икона» Гитлера.

Никита Третьяков ИА REGNUM Комнаты украшены портретами исторических «героев» украинской мифологической истории

Никита Третьяков ИА REGNUM Портрет Николая Юнакива

Никита Третьяков ИА REGNUM Портрет Петра Болбочана

Никита Третьяков ИА REGNUM «Икона» Гитлера и удостоверения бойцов Азова*

Никита Третьяков ИА REGNUM Личные вещи бойцов Азова*

Никита Третьяков ИА REGNUM «Икона» Гитлера и удостоверения бойцов Азова*

Никита Третьяков ИА REGNUM База националистического полка «Азов»*

Никита Третьяков ИА REGNUM База националистического полка «Азов»*

Никита Третьяков ИА REGNUM Литература бойцов Азова*

Никита Третьяков ИА REGNUM История украинских батальонов

Никита Третьяков ИА REGNUM Снаряды и литература бойцов Азова*

Никита Третьяков ИА REGNUM Методички Азова*

Особенно бросались в глаза развешанные тут и там копии одних и тех же трех столпов «религии азовцев» — псевдомолитвы, псевдозаповеди и псевдосимволы веры. Все эти три текста написаны настолько наивно-пафосным языком, что вызывают ассоциации с самым низкопробным сектантством и с «манифестами» подростков-стрелков в США — в обоих случаях щемяще-высокими словами прикрывают злобу на весь мир и полный отрыв от реальности.

Никита Третьяков ИА REGNUM Заповеди азовцев

Никита Третьяков ИА REGNUM Заповеди азовцев

К слову, только на прошлой неделе такой стрелок в Америке включил в свои писания «чёрное солнце» — языческий символ, используемый в том числе и русскими националистами. Здесь, на базе «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), черное солнце повсюду: на «щитах» на стенах, на кружках, даже одноименной книги нашлось несколько экземпляров.

Никита Третьяков ИА REGNUM Журнал «Чёрное солнце»

Никита Третьяков ИА REGNUM Литература бойцов Азова*

Занимались азовцы, конечно, не только языческими обрядами и взаимным опылением ненавистью ко всем и вся, но и боевой учебой. Учились они как классическим порядком — причем по американским наставлениям — так и в игровой форме, вот, например, на стене расклеены игральные карты с изображением самодельных взрывных устройств разных видов. Снайперы изготавливали собственные патроны, тестировали их на бронестекле, видимо, ждали с нетерпением, когда удастся попробовать себя и свое оружие в деле.

Никита Третьяков ИА REGNUM Игральные карты с изображением самодельных взрывных устройств

Никита Третьяков ИА REGNUM Снайперы тестировали собственные патроны на бронестекле

Попробовали. Теперь история поддержанной государством и западными инструкторами секты нацистов подходит к концу. Закономерному и печальному. Печальному для жертв азовцев, для их родителей, родных и близких. Печальному для всех, кто понимает, что расслабляться нельзя — гидра нацизма может поднять новую голову в любой момент.