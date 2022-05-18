В Тамбовской картинной галерее проходит выставка «Ангелы Донбасса. Связь времён». На экспозиции представлены работы двух художников, которые были очевидцами сражений, происходящих на территории Восточной Украины. Выставка выражает тему борьбы, трагедии и духовной стойкости русского народа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Ангелы Донбасса. Связь времен»

В экспозиции представлены работы Владимира Бауэра, которые написаны в сражающемся Донбассе в 2014–2017 годах, и графические работы Аркадия Платицина, созданные в 1942–1943 годах, ставшие уже документами истории. В Великую Отечественную войну под Харьковом воевал Аркадий Платицин и делал зарисовки окрестностей карандашом, углем, тушью.

Владимир Бауэр родился в 1949 году в городе Дзержинске Донецкой области в семье шахтёров. В 1975 году окончил Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова, мастерская Ф. Доманского. Член Донецкого отделения Союза художников. Его картины «Беженцы», «Аэропорт», «За Донбасс!», «Фосфорный дождь», «Оборонцы ДНР», «Забинтованные окна» рассказывают о том, что принесла жителям Донбасса неожиданная война, свидетелем которой стал художник. Об этом рассказывали из биографии художника организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Горняцкая Мадонна. 2013

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Информационное вранье (фрагмент). 2015

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Ангелы. 2014

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Без названия. 2015

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Беженцы. 2015

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. 17 июня 2014 года. 2014

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Оборонцы ДНР. 2014

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Выпьем за Донбасс. 2014

В художественных образах Бауэра заложена философичность, интеллектуальная игра смыслов, нестандартный подход к натуре. На выставке представлена картина-послание «Звёздный ангел» как олицетворение мирного Божьего промысла, направленного на добро и человеколюбие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Ангел

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Обстрел Донецка 1 — 3 февраля 2017 года

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Обстрел Донецка 1 — 3 февраля 2017 года

Художник Аркадий Платицин родился в 1923-м в маленьком городе Козлове (ныне город Мичуринск Тамбовской области) в семье музыканта. В 1941 году окончил школу и уже осенью ушёл на фронт добровольцем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Автопортрет. 1941

Самые ранние зарисовки датированы январём 1942 года, что совпадает с первыми боевыми вылетами. Это три карандашных автопортрета, выполненные экспрессивно. На них изображено лицо повзрослевшего парня, которому уже не дашь 18 лет. Художник часто рисует автопортреты, в которых улыбка появляется только в 1944 году. На экспозиции выставлены зарисовки, выполненные весной и летом 1942 года, с мест дислокации своего полка под Харьковом: Куриловка, Купянск, Подолы, Старобельск.

Художник сохранил свои фронтовые зарисовки, наверное, в память о своих товарищах, подаривших планете Мир. Военными зарисовками, которые художник делал в военные годы, он искал и показал мирную жизнь. Эти зарисовки очень актуальны в настоящее время. В этих местах вновь раздаются выстрелы и вновь, защищая родную землю, гибнут герои и люди Донбасса, ожидая мирного голубого неба над головой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Купянск. Подолы. Зарисовки. 1942

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. 1942

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Коростень. Разрушенная электростанция. 1946-1947

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Коростень. Разрушенная электростанция. 1946-1947

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Коростень. Разрушенная электростанция. 1946-1947

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Коростень. Разрушенная электростанция. 1946-1947

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Коростень. Зарисовки. 1944

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Коростень. Зарисовки. 1942

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. 1944

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. 1944

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. 1942

Выставка проходит до 24 июня 2022 года в Тамбовской картинной галерее, расположенной по адресу: Тамбов, ул. Советская, дом 97.