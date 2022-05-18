Город Мелитополь Запорожской области был взят под контроль российских Вооружённых сил в первые дни спецоперации. Сегодня, несмотря на множество попыток киевских властей лишить жителей возможности спокойно жить в собственном городе, жизнь в Мелитополе постепенно налаживается. Как сегодня живёт город, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко

ИА REGNUM: Галина Викторовна, несмотря на то, Мелитополь оказался под контролем российских Вооружённых сил буквально сразу после начала специальной военной операции, ВСУ продолжали наносить удары по городу, были и диверсии. Что было повреждено в результате ударов ВСУ? Как быстро удалось восстановить объекты?

Галина Данильченко: Да, к сожалению, ВСУ обстреливали Мелитополь, вооружение находилось буквально в центре города, в районе центральной площади Победы, и из центра стреляли по окраинам города, по южным окраинам. Я это точно знаю, у самой дом находится на южной окраине города, и соседние улицы — это жилые дома. Дома мирных жителей были повреждены, к сожалению, один человек погиб, было много раненых. Эти дома, те, которые подлежат восстановлению, мы уже постарались восстановить. Но, к сожалению, есть такие, которые не подлежат восстановлению. Пока временно людям предоставили жильё и будем отстраивать заново.

Объекты инфраструктуры практически не пострадали, потому что российские военные город не обстреливали, они очень бережно отнеслись к нашему городу, ничего не портили. И потом, во избежание диверсий, даже охраняли стратегические объекты, чтобы избежать диверсий со стороны украинских диверсионных групп.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

ИА REGNUM: Какой процент горожан поддерживает российскую спецоперацию?

Галина Данильченко: Я уверена, что большая часть горожан поддерживают российскую спецоперацию. Потому что когда 9 мая мы праздновали День Победы, и люди вышли на демонстрацию, на шествие «Бессмертного полка», — а людей вышло очень много, это было больше десяти тысяч — жители города вышли самостоятельно, желая поддержать те инициативы, которые мы сегодня в городе проводим. Это денацификация. Потому что бывшая украинская власть после государственного переворота 2014 года очень много символов, которые мы любили, которые были памятью о наших предках, у нас отняла. Мы всё это вернули, и люди нас поддерживают. Это память о наших предках, это орден Победы, который мы вернули на нашу арку городскую центральную, это георгиевские ленты, которые мы всегда носили с гордостью, а у нас их отнимали. Мы всё это вернули, и я вижу, как люди это всё поддерживают. У нас люди шли и кричали: «Россия! Россия!», и никто их не просил этого делать, понимаете. Они сами это делали, от всей души.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь в преддверии Дня Победы

А учитывая, что у нас и экономические связи с Россией всегда были очень тесными… У нас здесь промышленный регион, и очень много продукции реализовывалось именно в России, в Белоруссии, в Казахстане. И сейчас очень много предпринимателей ждут возрождения этих связей, ждут восстановления, рассчитывают на то, что торговые отношения с российскими предпринимателями сейчас возобновятся и это поддержит экономику нашего региона тоже. Поэтому я уверена, что процентов 80 населения поддерживают эту спецоперацию. Может быть, кто-то ещё напуган, потому что украинская власть продолжает пугать людей, продолжает угрожать. Может быть, кто-то ещё напуган и боится открыто высказать своё мнение, но в душе… Мы всегда дружили с Россией и всегда будем дружить, несмотря на то, что нас пытались поссорить.

ИА REGNUM: Как сегодня налажено взаимодействие с Россией — гуманитарное, экономическое? Есть ли планы по, например, взаимным поставкам продукции, возможно, уже есть даже договорённости?

Галина Данильченко: Гуманитарное направление с Россией у нас существует буквально с первого дня, МЧС России оказывает нам, региону нашему, городу, району, всей области Запорожской огромную гуманитарную помощь. Приходят гуманитарные конвои, мы распределяем эту продукцию всем нуждающимся жителям нашего региона и очень благодарны России и МЧС России за то, что они оказывают эту поддержку нам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи

В плане экономического развития — вот у нас сейчас открывается банк, в котором наши предприниматели смогут открывать счета в рублевой валюте и начинать сотрудничество с российскими предпринимателями, осуществлять поставки в Россию, получать деньги за свою продукцию, закупки делать российского сырья для производства собственной продукции. Эта работа сейчас очень активно ведётся, у нас сейчас уже налажены поставки продовольствия из России, из Симферополя, с крымской территории, это уже сейчас есть.

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи

Следующий этап — это начало работы промышленности. Производство различных видов запчастей к различным видам техники, у нас очень много предприятий, которые занимаются такого рода деятельностью.

Банк уже начал работу, ЦМР-банк, и уже предприниматели, которые обратились туда, уже зарегистрировали там счета. И коммунальные предприятия городские, такие как «Теплосеть», которое занимается отоплением города, коммунальные предприятия, связанные с благоустройством города, уже открыли счета в этом банке. Открыли счета предприниматели, занимающиеся поставками топлива для города. Если вы заметили, у нас нет очередей на заправках. У нас абсолютно достаточно топлива, и цена на него снижается постоянно.

ИА REGNUM: Детские сады, школы, больницы работают. Есть ли сложности с регистрацией детей при выписке из роддома?

Галина Данильченко: Конечно, есть сложности в том, что киевский режим отключили реестры, в которых мы могли бы зарегистрировать этих деток в соответствии с украинским законодательством, но мы об этом не жалеем, отключили — и Бог с ними, и не надо нам их реестра. Мы сейчас организуем себе новые реестры.

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи

Я абсолютно уверена, что все дети, которые у нас родились после 24 февраля, а это все будущие граждане России, — реестр будет создаваться, регистрация будет возобновлена.

ИА REGNUM: В каком режиме работают спортивные, культурные объекты?

Галина Данильченко: Спортивные, культурные объекты работают. У нас замечательный бассейн, в котором группы, в основном это, конечно, детские группы, но есть и взрослые — всего, если я не ошибаюсь, 14 групп для занятий плаванием открыто, и ещё открывают группы. Есть две спортивные школы, они тоже работают.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец Мелитополя

Отдельно хотела сказать о ледовой арене — у нас есть хорошая, красивая ледовая арена, современная. И когда бывшая украинская власть покинула город, а мы эту ледовую арену открыли для детей, и первые дети пришли туда заниматься, Киев взломал сервер и всё программное обеспечение, которое обеспечивало работу арены, в том числе температурный режим льда, отключилось. Они рассчитывали, что мы с этим не справимся, и арена закроется. Мы с этим справились в течение суток, дети, которые в тот день катались на льду, даже не заметили ничего, и со следующего дня точно так же дети пошли кататься, заниматься. И сейчас там уже создана хоккейная команда.

ИА REGNUM: Когда я к вам приехал, мне очень понравилось, что город очень чистый, работают коммунальщики, ходит общественный транспорт. Проблем, я так понимаю, у вас нет или какие-то возникли?

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко

Галина Данильченко: Не хочется говорить о плохом, но у нас бывший директор коммунального предприятия «Чистота», которое занимается чистотой в городе, сбежал отсюда вместе с представителями киевского режима. Прежде чем уехать из города, он ночью, как вор, заехал на территорию предприятия, которым он руководил, и вывел из строя большую часть техники. Они перерезали гидравлические шланги, залили в двигатели воду. Мало того, что он украл автомобиль служебный, ещё и половину техники вывел из строя. Он обливал технику топливом, хотел её сжечь, его остановили охранники на предприятии.

Но ничего страшного. Спасибо сотрудникам предприятия, его новому руководителю. Мы всё это быстренько восстановили, привели в порядок, вышли на улицы для того, чтобы убирать город, чтобы было чисто, был порядок, чтобы люди были довольны.

И мне сейчас люди, с которыми я общаюсь, говорят: «Галина Викторовна, сейчас в городе намного чище, чем было раньше. Мы думали — такая сложная ситуация, не до уборки, не до наведения порядка».

Александр Полегенько ИА REGNUM Ко Дню Победы памятники привели в порядок

В городе — чистота и порядок, газоны выкошены, цветы высажены, всё поливается, убирается, мы выкрасили все воинские мемориалы к 9 Мая, высадили новые скверы. Я довольна тем, что рядовые жители города, сотрудники коммунальных предприятий — они к этому относятся очень ответственно, понимают, что это их город, в этом городе им жить, и наводят порядок, как в своём собственном доме.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ко Дню Победы памятники привели в порядок

ИА REGNUM: Отопительный сезон сейчас уже завершился. Были ли сложности до его завершения и начались ли работы по подготовке к новому сезону? В каком состоянии инфраструктура?

Галина Данильченко: Теплосеть у нас работала в штатном режиме. Киевские власти отключили доступ к счетам предприятия, но мы уже открыли новый счёт в банке, рублёвый счёт. Предприятие работает, сотрудники работает.

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко

Отопительный сезон завершили по графику, как положено, 15 апреля и сразу же приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Пока мы сложностей не видим, я думаю, всё пройдёт нормально, и следующий сезон пройдёт в штатном режиме. Главное, чтобы люди не мёрзли.

Тоже, опять же Елсукова, бывший директор «Теплосети», — 20 млн со счёта украла. Это деньги людей, которые платили, они просто их вывели со счёта, а нам заблокировали туда доступ. Но ничего, мы справились.

Кроме того, у нас сейчас коммунальные предприятия работают в новом режиме. Было принято решение списать всю задолженность, все долги, которые были у населения за коммунальные услуги до 24 февраля — это всё списано. Это в первую очередь, я считаю это правильным решением, потому что киевская власть хотела, чтобы люди платили им эти долги, туда, в Киев, наполняя карманы олигархов, за электроэнергию, наполняя карман Ахметова, а за газ наполняли карманы Фирташа. Поэтому мы все эти долги списали, сейчас начинаем с чистого листа.