Хлебозавод в Мелитополе — одно из первых предприятий, возобновивших работу после того, как город перешёл под контроль российских военных. И самое главное, предприятие обеспечивает хлебом, одним из самых необходимых продуктов питания для человека, весь город. На заводе побывал корреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Хлебозавод в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Хлебозавод в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Замес теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Замес теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Тесто для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Тесто для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Тесто для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Тесто для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Формирование теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Формирование теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Формирование теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Формирование теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Формирование теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Формирование теста для выпечки хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпекание хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка хлеба

Александр Полегенько ИА REGNUM Хлебозавод в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка хлеба для отправки в магазины

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка хлеба для отправки в магазины