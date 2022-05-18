Главный признак мира — в Мелитополе пекут хлеб: фоторепортаж
18 мая 2022
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Хлебозавод в Мелитополе — одно из первых предприятий, возобновивших работу после того, как город перешёл под контроль российских военных. И самое главное, предприятие обеспечивает хлебом, одним из самых необходимых продуктов питания для человека, весь город. На заводе побывал корреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Хлебозавод в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Хлебозавод в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Замес теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Замес теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка хлеба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Хлебозавод в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка хлеба для отправки в магазины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка хлеба для отправки в магазины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка хлеба для отправки в магазины