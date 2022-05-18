В Москве атмосферный циклон принес облачную погоду с прояснениями, кучево-дождевые облака, кратковременные дожди и шквалистый ветер со скоростью до 10 метров в секунду на прошлой неделе при температуре днем +14-16 градусов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
В начале недели Гидрометцентр России обещает похолодание ночью до +5 градусов, днем до +13 градусов, в пятницу возможно потепление. В течении недели сохраниться облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный со скоростью 6-11 метров секунду, местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, отметка в середине неделе достигнет 751 мм рт. ст.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весна в Москве. ВДНХ
По прогнозам, синоптиков майское похолодание продлиться до конца месяца. Преобладающая прохладная погода, по прогнозам синоптиков, в среднем будет на 3-4 градуса ниже нормы. Также обещают кратковременные ливневые дожди и порывистый ветер.