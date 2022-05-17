Запорожский город Мелитополь, известный вкуснейшей черешней, находится под контролем российских войск с начала марта. Как сегодня живётся в этом красивом, уютном городе — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUMАлександра Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Сегодня на улицах Мелитополя почти ничего не напоминает о том, что в феврале 2022-го в городе было беспокойно.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Чистые улицы, газоны, бурно распустившаяся весенняя зелень, в парках много гуляющих горожан, в том числе с детьми, работают аттракционы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Повсюду кипит работа коммунальщиков, город приводят в порядок после зимы. В числе главных забот — состояние воинских мемориалов: их красят и подновляют.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа коммунальной службы. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа коммунальной службы. Мелитополь
Буквально сразу после установления над Мелитополем контроля российских войск в городе открылся Ледовый дворец. Сегодня здесь катаются дети, даже создана собственная хоккейная команда.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бассейн. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бассейн. Мелитополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бассейн. Мелитополь
Постепенно возобновляется и торговля в городе — работают продовольственные магазины и даже цветочные киоски.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Пока жителям города необходима гуманитарная помощь — её доставляют из России и адресно развозят наиболее нуждающимся горожанам.