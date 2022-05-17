Запорожский город Мелитополь, известный вкуснейшей черешней, находится под контролем российских войск с начала марта. Как сегодня живётся в этом красивом, уютном городе — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Сегодня на улицах Мелитополя почти ничего не напоминает о том, что в феврале 2022-го в городе было беспокойно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Чистые улицы, газоны, бурно распустившаяся весенняя зелень, в парках много гуляющих горожан, в том числе с детьми, работают аттракционы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь

Повсюду кипит работа коммунальщиков, город приводят в порядок после зимы. В числе главных забот — состояние воинских мемориалов: их красят и подновляют.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа коммунальной службы. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа коммунальной службы. Мелитополь

Буквально сразу после установления над Мелитополем контроля российских войск в городе открылся Ледовый дворец. Сегодня здесь катаются дети, даже создана собственная хоккейная команда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Бассейн. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Бассейн. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Бассейн. Мелитополь

Постепенно возобновляется и торговля в городе — работают продовольственные магазины и даже цветочные киоски.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличный рынок в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличный рынок в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличный рынок в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличный рынок в Мелитополе

Пока жителям города необходима гуманитарная помощь — её доставляют из России и адресно развозят наиболее нуждающимся горожанам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь