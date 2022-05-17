В Москве возобновляет работу спецпроект «Добрый автобус» — фоторепортаж
В Москве возобновляет работу спецпроект «Добрый автобус» программы «Московского долголетия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После двухлетнего перерыва возобновляет работу спецпроект «Московского долголетия» «Добрый автобус» — туристические рейсы для участников проекта по историческим местам Москвы и Подмосковья. В этом году для москвичей запланировано более 35 маршрутов, каждый из которых включает обзорную экскурсию по Москве и посещение одной из достопримечательностей в столице или в Подмосковье. Также участников ждут новые площадки, среди которых «Москвариум» на ВДНХ, Дом-музей К. С. Станиславского, Музей МХАТ, Косметическая фабрика «Свобода», Центр «Космонавтика и авиация» (павильон «Космос» на ВДНХ), Дом-музей М. Н. Ермоловой и другие. На настоящий момент запланировано 11 «добрых автобусов».
Поездки на «Добром автобусе» будут доступны в качестве поощрения активных участников «Московского долголетия», посетивших не менее 50% занятий. Записаться на экскурсию можно в центре социального обслуживания своего района.
Проект «Добрый автобус» стартовал в столице 1 октября 2017 года. До пандемии в «Московском долголетии» работало 14 автобусов, на которых ежемесячно проводилось более 300 экскурсий. Всего за время работы проекта более 191 тысячи москвичей старшего возраста стали пассажирами.