В Москве возобновляет работу спецпроект «Добрый автобус» программы «Московского долголетия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Северный речной вокзал

Василий Иванов ИА REGNUM «Добрый автобус»

После двухлетнего перерыва возобновляет работу спецпроект «Московского долголетия» «Добрый автобус» — туристические рейсы для участников проекта по историческим местам Москвы и Подмосковья. В этом году для москвичей запланировано более 35 маршрутов, каждый из которых включает обзорную экскурсию по Москве и посещение одной из достопримечательностей в столице или в Подмосковье. Также участников ждут новые площадки, среди которых «Москвариум» на ВДНХ, Дом-музей К. С. Станиславского, Музей МХАТ, Косметическая фабрика «Свобода», Центр «Космонавтика и авиация» (павильон «Космос» на ВДНХ), Дом-музей М. Н. Ермоловой и другие. На настоящий момент запланировано 11 «добрых автобусов».

Василий Иванов ИА REGNUM Почетные пассажиры «Доброго автобуса»

Василий Иванов ИА REGNUM Почетные пассажиры «Доброго автобуса»

Василий Иванов ИА REGNUM Сабина Цветкова, советник руководителя столичного Департамента транспорта

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Почетные пассажиры «Доброго автобуса»

Поездки на «Добром автобусе» будут доступны в качестве поощрения активных участников «Московского долголетия», посетивших не менее 50% занятий. Записаться на экскурсию можно в центре социального обслуживания своего района.

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Филиппов и Сабина Цветкова приветствуют участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Мини-концерт для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Проект «Добрый автобус» стартовал в столице 1 октября 2017 года. До пандемии в «Московском долголетии» работало 14 автобусов, на которых ежемесячно проводилось более 300 экскурсий. Всего за время работы проекта более 191 тысячи москвичей старшего возраста стали пассажирами.

Василий Иванов ИА REGNUM Макет Северного речного вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Статуи на здании Северного речного вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM Звезда на шпиле Северного речного вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия для участников программы «Московское долголетие»