Важность металлургической промышленности в России сложно переоценить. Кажется, что нет ни одной области народного хозяйства, где бы ни применялись стальные изделия. Первый в Ставропольском крае металлургический завод — «СтавСталь» — был открыт в Невинномысске в августе 2014 года. Проект завода был разработан согласно последним технологиям в области сталеплавильного, машинного и производственного оборудования. Завод расположен на территории регионального индустриального парка и ориентирован на строительный сектор. Как закаляется сталь на Ставрополье, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Дуговая сталеплавильная печь

Александр Погожев ИА REGNUM Дуговая сталеплавильная печь

Александр Погожев ИА REGNUM Дуговая сталеплавильная печь

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска

Сотрудники металлургического завода производят продукцию стального проката строительного сортамента — арматуру различного размера — с целью обеспечения потребности в данной продукции строительной отрасли по возведению объектов гражданского, индивидуального и промышленного строительства, прежде всего в регионах Северного Кавказа и Юга России.

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий металлургического завода

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Основное сырьё, используемое на заводе, — металлический лом и отходы чёрных металлов. Лом приобретают у отечественных поставщиков и перерабатывают на собственной площадке подготовки и переработки лома. Применяются также и образовавшиеся в ходе производства собственные отходы чёрных металлов.

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие металлургического завода

Подготовленный лом загружается в специализированные завалочные корзины и передаётся в здание цеха, на участок выплавки стали с помощью самоходных скраповозов, оборудованных весовым комплексом для взвешивания и учёта лома. Затем лом загружается в дуговую электросталеплавильную печь, где путём воздействия электрического тока высокой мощности расплавляется до жидкого состояния и проходит другие сложные этапы обработки и подготовки к отгрузке.

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Оператор на линии в прокатном цехе. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

«Наш завод полного цикла, от поступления лома, переработки и выплавки до производства арматурного проката. Лом попадает на участок подготовки, затем перерабатывается на пресс-ножницах, загружается в специальные корзины, далее с помощью мостового крана сырьё загружается в дуговую сталеплавильную печь, где под воздействием электрохимической энергии получается жидкая сталь, которой наполняется сталеразливочный ковш. Расплавленный металл поступает на первичную обработку, где доводится до стандарта путём добавления других металлов и сырья. После раскаленный металл заливается в оборудование, где формируется заготовка, которая далее по линии нарезается длиной 6 и 9 метров», — рассказывает о производстве ведущий инженер производственного отдела Алексей Кипоров.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий металлургического завода

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение емкости расплавленным металлом

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение емкости расплавленным металлом

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение емкости расплавленным металлом

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Добавление ингредиентов в расплавленный металл

Александр Погожев ИА REGNUM Добавление ингредиентов в расплавленный металл

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысск

В планах руководства предприятия — нарастить темпы производства. На заводе сегодня трудятся около 500 человек, но рабочих рук не хватает. Молодым специалистам без опыта работы на предприятии предоставят возможность обучения.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие металлургического завода

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Грузовые автомобили с сырьем

Предприятие имеет выгодное географическое положение, находясь в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре Ставрополья, и располагает современным производственным комплексом, включающим в себя электрометаллургическое и прокатное производство производительностью 500 тыс. тонн непрерывно литой заготовки и более 300 тыс. тонн строительного проката в год.

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Александр Погожев ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска

Вся продукция предприятия сертифицирована в государственных органах сертификации.