Студенческая команда «Солнечной регаты» Московского политехнического университета открыла сезон 2022 года. Спуск лодки, работающей на энергии, вырабатываемой солнечными панелями, состоялся на Серебряно-Виноградном пруду в Измайлово.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенческая команда «Солнечной регаты» Московского политехнического университета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лодка работает на энергии, вырабатываемой солнечными панелями

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старший куратор проекта «Солнечная регата» Иван Бабич

«По результатам данных испытаний лодки будет сформировано техническое задания для нового двигателя. В команде всего четыре куратора, и каждый отвечает за свое направления — это Иван Бабич, Валентина Каплина, Федор Власенко, Артем Горновский. Команда строит, проектирует и производит лодки самостоятельно. Это происходит в рамках предмета по проектной деятельности, за которую студенты получают оценки. С 2017 года построено пять лодок, каждая лодка проектируется студентами с нуля, проводятся исследования и испытания. Каждый год команда путешествует (кроме пандемийного года) и принимает участие в соревнованиях в России, том числе и международных», — рассказал старший куратор проекта «Солнечная регата» Иван Бабич.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проверка работоспособности

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старший куратор проекта «Солнечная регата» Иван Бабич

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кураторы проекта наблюдают за заездом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Участники команды провели тестовые заезды лодки Valentina Queen 2018 года постройки с целью проверки работоспособности всех систем. В ходе тестовых испытаний была замерена тяга лодки, команда испытала новый карбоновый руль и научила новых студентов — участников проекта управлять лодкой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Несмотря на переменчивую погоду, команде удалось успешно провести все намеченные замеры и испытания. Была замерена тяга лодки на различных скоростях. Это необходимо для изготовления двух погружных моторов под характеристики лодки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тестовый заезд лодки

Для новых студентов в этот день состоялось посвящение в водномоторники. Несмотря на то, что первокурсники пришли на проект только в феврале, они уже успели внести свой вклад. До этого они работали с лодками только шлифмашинкой в мастерской, теперь же испытали прелесть управления на себе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карбоновый руль — новый элемент управления

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обсуждение проекта

Также новым элементом управления лодки стал карбоновый руль, который вместе со студентами прошёл своё посвящение. По сравнению с предыдущим, покупным новый самодельный — легче в 15 раз. Он сделан по разработанной командой модели из инновационных материалов, таких как «Синтерм» и углеткань.