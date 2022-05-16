24 февраля началась специальная военная операция Российской Федерации на территории Украины. Я не буду обсуждать темы, почему это нельзя было сделать после «котлов» в Дебальцево и Иловайске в 2014 году или насколько успешно и быстро эта самая операция проходит. Пусть про это спорят и пишут более знающие люди, а я просто расскажу, как же живёт одно отдельно взятое село, которое было присоединено к ДНР в середине марта этого года.

Богдан Борман ИА REGNUM Посёлок Белосарайская Коса

Село Белосарайская Коса (другое название — Белосарайка) было основано в 1835 году. Наибольший расцвет этот небольшой населенный пункт получил в начале-середине 80-х годов, во времена СССР — был построен рыбный цех, небольшая фабрика по производству изделий из пластмассы, ну, а местный колхоз выращивал домашний скот. За годы независимости Украины остался только рыбный цех, а все остальные предприятия превратились в живописные развалины. Основной источник дохода для местных жителей — свои сады-огороды, рыбалка и сдача комнат приезжающим на море отдыхающим. По-настоящему Белосарайская Коса оживает только летом, остальные девять месяцев село почти пустое.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник осетру в Белосарайской Косе

В середине марта в село хлынул настоящий поток беженцев из Мариуполя. Столько людей не было даже летом. Люди бежали часто только в той одежде, которая на них была, а автомобили с картоном и целлофаном вместо стекол быстро стали привычным зрелищем.

Богдан Борман ИА REGNUM Пункт гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь начала прибывать в марте, первый «белый грузовик» раздал 1100 двойных коробок (еда и средства личной гигиены) плюс детские наборы для маленьких детей, но этого не хватило даже для половины беженцев. Причем коробка (около десяти килограммов еды — консервы, крупы, макароны, подсолнечное масло) давалась не каждому человеку, а на семью. А семьи могут быть разные — и два человека, и шесть. Так что этой помощи на месяц, увы, не хватает. А привозят ее раз в месяц, а то и реже…

Богдан Борман ИА REGNUM Пункт гуманитарной помощи

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

Цены. Цены с начала специальной военной операции поднялись примерно в три раза. Как на продукты, так и на одежду и бытовую химию. Кто-то бежал из горящего города, а кто-то на этих людях зарабатывал. Как вам цена за палку дешевой колбасы в 1000 рублей? Или самые дешевые носки за 150 рублей? Килограмм картофеля, лука и моркови тоже стоил по курсу около 300 рублей. И люди отдавали последние деньги, так как других мест для покупки продуктов не было. Сейчас цены немного стали ниже, но проблема в том, что у многих приехавших жителей Мариуполя уже нет квартир — дома целиком или частично разрушены в ходе боевых действий. Ехать некуда, работы в ближайших сёлах нет никакой, а большинство приехало с семьями.

Богдан Борман ИА REGNUM Посёлок Белосарайская Коса

Богдан Борман ИА REGNUM Посёлок Белосарайская Коса

Богдан Борман ИА REGNUM Посёлок Белосарайская Коса

Банков, терминалов (и даже почты) в селе нет. Фактически у всех деньги на банковских украинских картах. Банки ДНР постепенно открываются в крупных населённых пунктах, но, как вы понимаете, деньги нужны людям прямо сейчас. Лично мне готовы помочь друзья и родственники из России, но им прислать деньги просто некуда. Ждем исправления этой ситуации. Часть пенсионеров посёлка уже получила пенсии в рублях, но денег хватило не всем, срок следующего привоза пенсий неизвестен.

Стоит отметить, что с марта до середины апреля электричество в селе отключалось с 22:00 до 8:00. Электросеть просто не выдерживала большое количество включенных обогревателей (почти весь март была ночью минусовая температура), и тем, у кого в жилище не было печного отопления, приходилось спать в одежде.

Богдан Борман ИА REGNUM В домах посёлка Белосарайская Коса исключительно печное отопление

Проблемы здравоохранения. В селе есть фельдшерский пункт и аптека. Основные лекарства есть, но по очень завышенной цене.

Проблемы связи. Украинские мобильные операторы в селе не работают, а оператор ДНР «Феникс» есть всего у нескольких жителей. В очередь на получение стартовых пакетов записывались еще в конце марта, но их так до сих пор и не привезли.

Богдан Борман ИА REGNUM «Аллея славы» в память об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны

Богдан Борман ИА REGNUM «Аллея славы» в память об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войне

Но самая большая проблема Белосарайской Косы — это зима, которая, как известно, близко. В домах исключительно печное отопление. Для того чтобы отапливать средний дом, нужно на осень-зиму-весну минимум пять тонн угля и несколько «кубов» дров. Уголь привозили из Донецка, но из-за боевых действий будет ли он в этом году (и по какой цене) — неизвестно.

Вот такие немалые проблемы в небольших населенных пунктах ДНР. Сможет ли правительство республики решить их оперативно? Скоро узнаем!