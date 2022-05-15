Обычная школа. Таких на постсоветском пространстве тысячи, может, десятки тысяч. Знакомая, ощутимая интуитивно планировка. Гардероб. Столовая. Кабинет литературы. Спортзал. Библиотека.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание школы № 16 в Мариуполе

За эту школу, среднюю школу № 16 в Мариуполе, шли тяжёлые бои — внешняя стена спортзала обвалилась, классы разворочены танковыми выстрелами, во дворе стены посечены пулями и осколками, на земле следы минометных попаданий.

Никита Третьяков ИА REGNUM След от миномётного попадания рядом со зданием школы

Никита Третьяков ИА REGNUM Спортивный зал школы № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Так сейчас выглядит один из классов школы № 16

Никита Третьяков ИА REGNUM Средняя школа № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Средняя школа № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM След от снаряда, попавшего в школу

Сейчас школа уже аккуратно убрана, осколки бетона сметены в кучу, полы прибраны, мебель аккуратно составлена, всё почти что так, как и должно быть. Только тихо. В школе так тихо быть не должно.

Никита Третьяков ИА REGNUM Средняя школа № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Средняя школа № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Средняя школа № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Актовый зал школы № 16 в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Вход в школу завешен информационными листами

На первом этаже днём действует гуманитарный центр, пытаются помочь всем и по любым вопросам. Но занятия проводить здесь, конечно, уже не будут.