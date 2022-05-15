Жертва боев: обычная школа в Мариуполе
15 мая 2022
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Обычная школа. Таких на постсоветском пространстве тысячи, может, десятки тысяч. Знакомая, ощутимая интуитивно планировка. Гардероб. Столовая. Кабинет литературы. Спортзал. Библиотека.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Разрушенное здание школы № 16 в Мариуполе
За эту школу, среднюю школу № 16 в Мариуполе, шли тяжёлые бои — внешняя стена спортзала обвалилась, классы разворочены танковыми выстрелами, во дворе стены посечены пулями и осколками, на земле следы минометных попаданий.
Никита Третьяков ИА REGNUM
След от миномётного попадания рядом со зданием школы
Никита Третьяков ИА REGNUM
Спортивный зал школы № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Так сейчас выглядит один из классов школы № 16
Никита Третьяков ИА REGNUM
Средняя школа № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Средняя школа № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
След от снаряда, попавшего в школу
Сейчас школа уже аккуратно убрана, осколки бетона сметены в кучу, полы прибраны, мебель аккуратно составлена, всё почти что так, как и должно быть. Только тихо. В школе так тихо быть не должно.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Средняя школа № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Средняя школа № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Средняя школа № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Актовый зал школы № 16 в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Вход в школу завешен информационными листами
На первом этаже днём действует гуманитарный центр, пытаются помочь всем и по любым вопросам. Но занятия проводить здесь, конечно, уже не будут.