В Екатеринбурге открыли стену памяти жертв СПИДа — фоторепортаж
13 мая 2022
В Екатеринбурге 13 мая состоялось открытие первой в России стены памяти жертв СПИДа. На ней нанесены имена лиц, умерших от этой болезни.
Арт-объект находится в районе улицы Толмачёва, 9. Его открытие приурочили к всемирному Дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции