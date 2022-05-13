В Екатеринбурге 13 мая состоялось открытие первой в России стены памяти жертв СПИДа. На ней нанесены имена лиц, умерших от этой болезни.

Арт-объект находится в районе улицы Толмачёва, 9. Его открытие приурочили к всемирному Дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции

Алексей Колчин ИА REGNUM «Стена памяти» – арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции