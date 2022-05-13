Сельхозпроизводители в российских регионах успешно занимаются разработкой и запуском новых продуктов на фоне внешнего санкционного давления. Так, к примеру, в Светлограде (Ставропольский край) предприятие по переработке мяса занимается приготовлением мясных деликатесов.

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Вакуумная упаковка продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Вакуумная упаковка продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники предприятия в упаковочном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия

Свинину, говядину, баранину, мясо птицы ставропольское предприятие закупает только от местных производителей. Из сырья производят варено-копченую, сырокопченую и сыровяленую продукцию. Еще предприятие готовит домашние колбаски, используя собственные уникальные рецепты. Их разрабатывают технологи совместно с сотрудниками.

Александр Погожев ИА REGNUM Камера хранения готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Камера хранения готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия в коптильном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия в коптильном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильня

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильня

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильня

В сутки работники производят от одной тонны продукции, которая поставляется в краевые и федеральные сетевые магазины. В планах компании — расширение линейки выпускаемой продукции. Важно, что никакие санкции на работе предприятия не отразились, так как для изготовления мясных деликатесов используется отечественное сырьё и специи.

Александр Погожев ИА REGNUM Фарш для колбасы по собственному рецепту

Александр Погожев ИА REGNUM Замес фарша для колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Замес фарша для колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий

Александр Погожев ИА REGNUM Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий

Александр Погожев ИА REGNUM Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий

«Мы сейчас расширяем линейку сыровяленых и сырокопченых колбас, которые попали попали под импортозамещение, чтобы на столах наших дорогих потребителей появилась хорошая качественная колбаса, произведенная на территории России, нашего хлебосольного Ставропольского края. Предприятие готово накормить страну хорошим и качественным продуктом», — отметил руководитель компании «Ставропольские деликатесы» Олег Удовиченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Олег Удовиченко, генеральный директор компании «Ставропольские деликатесы»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция предприятия в процессе приготовления

Александр Погожев ИА REGNUM Солонина

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение температуры

На предприятии трудоустроено около 35 человек. Все они ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания приняла участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.