Сельхозпроизводители в российских регионах успешно занимаются разработкой и запуском новых продуктов на фоне внешнего санкционного давления. Так, к примеру, в Светлограде (Ставропольский край) предприятие по переработке мяса занимается приготовлением мясных деликатесов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев ИА REGNUM
Вакуумная упаковка продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Вакуумная упаковка продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники предприятия в упаковочном цехе
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция предприятия
Свинину, говядину, баранину, мясо птицы ставропольское предприятие закупает только от местных производителей. Из сырья производят варено-копченую, сырокопченую и сыровяленую продукцию. Еще предприятие готовит домашние колбаски, используя собственные уникальные рецепты. Их разрабатывают технологи совместно с сотрудниками.
Александр Погожев ИА REGNUM
Камера хранения готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Камера хранения готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия в коптильном цехе
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия в коптильном цехе
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа
Александр Погожев ИА REGNUM
Коптильня
Александр Погожев ИА REGNUM
Коптильня
Александр Погожев ИА REGNUM
Коптильня
В сутки работники производят от одной тонны продукции, которая поставляется в краевые и федеральные сетевые магазины. В планах компании — расширение линейки выпускаемой продукции. Важно, что никакие санкции на работе предприятия не отразились, так как для изготовления мясных деликатесов используется отечественное сырьё и специи.
Александр Погожев ИА REGNUM
Фарш для колбасы по собственному рецепту
Александр Погожев ИА REGNUM
Замес фарша для колбасы
Александр Погожев ИА REGNUM
Замес фарша для колбасы
Александр Погожев ИА REGNUM
Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий
Александр Погожев ИА REGNUM
Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий
Александр Погожев ИА REGNUM
Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий
«Мы сейчас расширяем линейку сыровяленых и сырокопченых колбас, которые попали попали под импортозамещение, чтобы на столах наших дорогих потребителей появилась хорошая качественная колбаса, произведенная на территории России, нашего хлебосольного Ставропольского края. Предприятие готово накормить страну хорошим и качественным продуктом», — отметил руководитель компании «Ставропольские деликатесы» Олег Удовиченко.
Александр Погожев ИА REGNUM
Олег Удовиченко, генеральный директор компании «Ставропольские деликатесы»
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция предприятия в процессе приготовления
Александр Погожев ИА REGNUM
Солонина
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев ИА REGNUM
Измерение температуры
На предприятии трудоустроено около 35 человек. Все они ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания приняла участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.
Александр Погожев ИА REGNUM
Коллектив предприятия по производству мясных изделий. Ставропольский край, г. Светлоград