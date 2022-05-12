12 мая Луганская Народная Республика (ЛНР) отмечает восьмую годовщину провозглашения независимости.

Восемь лет назад жители Луганской и Донецкой областей Украины не приняли государственный переворот в Киеве. После чего новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса. 11 мая в Луганске прошёл референдум, в результате которого 96,2% пришедших проголосовали за независимость от Украины. 12 мая 2014 года ЛНР провозгласила свою независимость.

Сегодня в этот день во многих городах ЛНР прошли торжественные мероприятия с поднятием государственного флага и праздничными концертами.

Алчевск

В Алчевске прошли торжественные церемонии поднятия флага, возложения цветов. Горожанам раздали ленточки с государственным флагом.

Администрация города Алчевска День Луганской Народной Республики в Алчевске

Администрация города Алчевск Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Алчевске

Администрация города Алчевска День Луганской Народной Республики в Алчевске

Администрация города Алчевска День Луганской Народной Республики в Алчевске

Администрация города Первомайска Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами

Администрация города Первомайска Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами

Администрация города Первомайска Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами

Кировск

В прифронтовом городе Кировске отметили День Республики торжественным поднятием флага и митингом.

«Луганьмедиа» День Луганской Народной Республики в Кировске

«Луганьмедиа» День Луганской Народной Республики в Кировске

«Луганьмедиа» День Луганской Народной Республики в Кировске

«Луганьмедиа» День Луганской Народной Республики в Кировске

Красный Луч

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках.

Администрация города Красный Луч В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках

Администрация города Красный Луч В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках

Администрация города Красный Луч В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках

Администрация города Красный Луч В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках

Перевальск

В Перевальске состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики.

Администрация Перевальского района ЛНР Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске

Администрация Перевальского района ЛНР Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске

Администрация Перевальского района ЛНР Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске

Администрация Перевальского района ЛНР Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске

Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово

Свердловск

Возложение цветов молодёжью к памятному знаку погибшим в 2014–2015 годах землякам-защитникам Донбасса и г. Свердловска.

Администрация Свердловского района ЛНР Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика

Администрация Свердловского района ЛНР Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика

Администрация Свердловского района ЛНР Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика

Славяносербск

В Славяносербске прошла торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт .

«Луганьмедиа» Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт в Славяносербске

«Луганьмедиа» Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт в Славяносербске

Станица Луганская

В Станице Луганской состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. Участие в мероприятии приняли жители и гости района.

Администрация Станично-Луганского района Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской

Администрация Станично-Луганского района Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской

Администрация Станично-Луганского района Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской

Стаханов

В Стаханове прошла торжественная церемония поднятия флага ЛНР.

Администрация города Стаханова Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Стаханове