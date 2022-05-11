9 мая в Москве на Киевском вокзале состоялся показ обновленной экспозиции историко-просветительского музея «Поезд Победы». Среди представленных экспонатов — материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM «Донбасс в огне» – путеводитель в зону конфликта

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Военная амуниция солдата ВСУ

Посетители выставки впервые могут увидеть свидетельства возродившегося нацизма на Украине — подлинники документов, книги, форму и агитационную атрибутику украинских националистов. Мультимедийные материалы наглядно показывают преступления современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах.

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Документы штаба батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Василий Иванов ИА REGNUM Агитационная литература

Василий Иванов ИА REGNUM Пропагандистская литература

Кроме того, интерактивную часть основной экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Василий Иванов ИА REGNUM Личные вещи боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Василий Иванов ИА REGNUM Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Василий Иванов ИА REGNUM Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса

«Поезд Победы» — уникальный музей, размещенный в подвижном составе поезда и рассказывающий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Интерьеры поезда — репродукция настоящих вагонов военного времени различного назначения: санитарный, банно-прачечный, штабной, вагон бронепоезда и т.д. Проект был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и за эти годы поезд объехал многие города России.

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Выставка будет работать до 15 мая 2022 года. Возрастная категория строго 12+. Для посещения «Поезда Победы» необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте организаторов.