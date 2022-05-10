Праздничный салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне озарил Ставрополь в завершение знаменательной даты. Десятки тысяч людей собрались на Крепостной горе в центре города, чтобы послушать песни отечественных исполнителей и увидеть красочный салют.

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Панайотов

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Тепло южного города России позволило провести все запланированные мероприятия, и горожане в полной мере насладились чествованием Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Панайотов

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе

«Очень повезло с погодой. 10 градусов тепла вполне приемлемая температура. Даже дети не замерзли. Они очень довольны увиденным сегодня. Концерт хороший. Весь день наполнен счастливыми моментами», — рассказывает семья на праздничном концерте.

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный салют в День Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный салют в День Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный салют в День Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный салют в День Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный салют в День Победы в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный салют в День Победы в Ставрополе

Салют прогремел в конце концертной программы под песню «День Победы».

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Филимонова

«Каждый фейерверк неповторим, словно снежинка! Мне очень понравился салют! Тем более у меня сегодня день рождения, поэтому вдвойне приятно», — говорит Елена Филимонова, житель Ставрополя.