В Верхней Пышме Свердловской области 9 мая состоялись не только парад, шествие «Бессмертного полка» и салют. Ещё там было красочное авиашоу, которое устроила пилотажная группа «Русь». Все подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме