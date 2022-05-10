День Победы на Урале — от парада до авиашоу — фоторепортаж
10 мая 2022
В Верхней Пышме Свердловской области 9 мая состоялись не только парад, шествие «Бессмертного полка» и салют. Ещё там было красочное авиашоу, которое устроила пилотажная группа «Русь». Все подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме