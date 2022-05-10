Екатеринбург вместе со всем прогрессивным человечеством отметил 9 мая 77-летие Великой Победы. ИА REGNUM представляет вашему вниманию фоторепортаж.

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге

3 Парад в честь годовщины Победы -

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

7 Парад в честь годовщины Победы -

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM

Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне