День Победы в Екатеринбурге — от парада до салюта — фоторепортаж
10 мая 2022
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Екатеринбург вместе со всем прогрессивным человечеством отметил 9 мая 77-летие Великой Победы. ИА REGNUM представляет вашему вниманию фоторепортаж.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
3 Парад в честь годовщины Победы -
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
7 Парад в честь годовщины Победы -
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Знамя Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фейверк в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фейверк в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фейверк в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне