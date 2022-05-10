День Великой Победы вместе с супругой встречает ветеран Великой Отечественной войны Василий Федорович Горбовский, отметивший в 2022 году 95-летний юбилей. В числе его наград — медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Но главной наградой ветеран считает любовь, которую он встретил в 44-м и смог отыскать лишь через семь лет. В гостях у ветерана Великой Отечественной войны побывал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский и внук

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

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Родился ветеран на хуторе Калантай (Ставропольский край) 15 февраля 1927 года. Населённый пункт был небольшой — чуть больше 50 домов. Хутор расположен у ручья, из которого брали воду для скота и полива огорода, кругом хутор окружали бугры.

«Зимы были страшные! Двери нельзя открыть было, заметало!» — вспоминает Василий Федорович.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский и внук

На хуторе были детские ясли, потом до третьего класса с детьми занимались учителя здесь же на хуторе, а с четвёртого класса приходилось детям ходить за три километра в село Красный Октябрь в школу.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

«В 37-м году я в колхоз пошел погонять быков. Погоныш. Две пары запрягали, травянка называется, и покрикивал на них «Погоняй!». Это в школьные каникулы. Так постепенно подрастали. Отца у нас раскулачили. Какие там кулаки на хуторе? Пришли два человека, одетые в кожанки, о чём они с отцом говорили, было не слышно. Мне было пять лет, нас пятеро детей, были ещё меньше меня. У нас была линейка, как тачанка, но линейка. Пару лошадей в неё запрягали, ездили в Сергиевку в церковь посвятить на Пасху куличи. Ничего на лошадях не делали, не пахали. Чинушам из Сергиевки, видать, понадобились эти лошади, клюнули на пару лошадей. Привязали корову с телком, отца посадили и в Сергиевку отвезли, оттуда отправили в тюрьму в Ставрополь. За что? А коров же кормить надо, а кто их кормить будет? Всех вырезали. Не знаю как, но отец сбежал и долго прятался недалеко от хутора. Но утаиться ж трудно, люди сначала делали вид, что не знают, а потом сами пришли и позвали, чтоб выходил, так и замялось всё», — говорит Василий Федорович.

Так с самого детства маленький Василий до самой армии работал в полях на сельхозугодьях. Выращивали зерно, вручную с мальчишками и женщинами вязали снопы и скирдовали сено. Работали, не покладая рук. Домой уходили только кормящие матери и те, у кого некому подоить корову.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

В 1944 году его призвали на фронт. Василия Фёдоровича определили в артиллерию. Армейский путь по железной дороге лежал через Сталинград, Оренбуржье — в учебную школу в Тоцкие лагеря возле города Чкаловский (Бузулук). Затем его перевели в Павловские лагеря под Оренбург в 92-й запасной стрелковый полк, где пробыл несколько месяцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Фотографии ветерана

Победу Василий Федорович встретил в Польше, в городе Гросс-борн, ныне это заброшенный военный городок Кломино. Там он также продолжал службу в гаубичном артиллерийском полку.

«Выезжали на боевую тревогу. Цепляли пушки, ехали, окапывались, выбирали маяк, делали артиллерийский веер и после команды командира батареи с наблюдательного пункта давали огонь, пока не попадём. Недолёт, значит, добавляем мешки с порохом. Как цель поражена — отбой, собираемся и в место дислокации. Оказывается, как у нас сейчас на Украине бандеровцы резали солдат и так далее, там был пан Плесуцкий. Они нападали на наши соединения с финнами с ножами и вырезали солдат, захватывали оружие. Мы их били артиллерией», — вспоминает ветеран.

Александр Погожев ИА REGNUM Портрет Василия Фёдоровича

После Победы был переведён сначала в польские города Дееп, затем в Вальденбург (Валбжих). Далее служба продолжалась в Минске до 1953 года, там он служил шофёром.

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович с трофейной ложкой, которую всю службу проносил в сапоге

Ещё в 1944 году в военном госпитале Василий Федорович встретил свою первую любовь и будущую супругу Валентину Фёдоровну Мазынскую. В 1951 году Василий вернулся в госпиталь, нашёл Валентину и поехал свататься. В военное время девушка была партизанской связной, потому что папа был в Борисовском подполье. Валентину Фёдоровну пять раз забирали в гестапо и угоняли в Германию в плен.

Александр Погожев ИА REGNUM Семейное фото

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Горбовских

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Фёдоровна Мазынская

После службы Василий Фёдорович поднимал в Казахстане целинные земли, работал водителем в колхозе, трудился на молочном заводе и даже после выхода на пенсию восемь лет ходил на работу. В свои 95 лет Василий Фёдорович уверенно держится на ногах, обладает силой в руках и поёт в местном Доме культуры два раза в неделю.

Александр Погожев ИА REGNUM Фото с ветеранами

Александр Погожев ИА REGNUM Двор ветерана

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович в своем дворе

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович в своем дворе

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович в огороде

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович в огороде

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский с дочерью и внуком

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский

Александр Погожев ИА REGNUM У калитки

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович на лавке у дома

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович на лавке у дома

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Фёдорович на лавке у дома

Александр Погожев ИА REGNUM Братская могила воинам Красной армии, освобождавшим село Александровское от фашистских захватчиков