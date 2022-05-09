Артиллерийским салютом в сопровождении красочного фейерверка завершилось в Петербурге празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчеты батареи 85-мм дивизионных пушек Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 холостых залпов с пляжа Петропавловской крепости, в то время как салютные установки выпустили в небо более тысячи фейерверков.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Каждый залп салюта имел специальное посвящение — в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в честь военнослужащих Вооруженных сил РФ, в честь ключевых сражений Великой Отечественной войны, полководцев, ветеранов, партизан, тружеников тыла, защитников Ленинграда, Москвы, в честь детей войны, городов-героев, городов воинской славы и других важных дат и событий, связанных с защитой Отечества.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

За салютом наблюдали с набережных и мостов сотни тысяч петербуржцев и гостей города, еще несколько тысяч человек смотрели на салют и фейерверк с бортов прогулочных судов в акватории Невы. На Стрелке Васильевского острова в это время ярко горели газовые факелы Ростральных колонн.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

После салюта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил артиллеристов, поздравил их с Днем Победы и пожелал успехов в службе.