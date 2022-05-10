По центральным улицам Тамбова прошел «Бессмертный полк». В его ряды встало 77 тысяч человек, что является самым массовым шествием в истории региона. Многотысячная колонна стартовала от сквера имени Зои Космодемьянской, и вдоль улицы Советской колонна прошла до Ледового дворца спорта «Кристалл». Глава региона Максим Егоров со своей семьей прошел в колонне полка. Шествие сопровождали тысячи волонтеров, которые прошли специальное обучение. Они регулировали скорость движения полка, помогали тем, кому тяжело идти, и оказывали необходимую помощь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

После двухлетнего перерыва из-за пандемии всего в акции приняли участии более 165 тысяч человек по Тамбовскому региону. Жители городов, поселков и деревень со всей области встали в колонну вместе с портретами своих предков — героев Великой Отечественной войны, которые сражались с фашизмом на фронтах и в тылу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети поздравляют ветеранов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

«Акция «Бессмертный полк» позволяет нам вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за мир без нацизма, и почтить их память. Это честь — нести портреты своих предков — героев Великой Отечественной войны, которые сражались с фашизмом на фронтах и в тылу и победили», — сказал Максим Егоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оркестр