В день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители и гости Москвы приняли участие в народно-патриотической акции «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более одного миллиона человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Колонна начала движение в 15:00 от станций метро «Динамо» и «Белорусская». Участники акции прошли с портретами родственников-фронтовиков, чтобы почтить память и увековечить их бессмертный подвиг.

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

По традиции в шествии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства прошёл по Красной площади с портретом отца в руках.

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Отметим, шествие прошло впервые за последние два года в очном формате в связи с отменой санитарных ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса.

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве