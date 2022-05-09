Дальний Восток традиционно первым в России отпраздновал День Победы. На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Почётный караул

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

В параде приняли участие более 800 человек и 32 единицы боевой и специальной техники. Парад принимал исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО полковник Дмитрий Рожков.

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Ветераны

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

По площади прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град» и «Смерч», а также новейшие российские снегоболотоходы «Алеут», предназначенные для перевозки людей и грузов в особо тяжёлых дорожных и климатических условиях. Впервые в состав механизированной колонны вошли береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые заступили на боевое дежурство по охране акватории острова Сахалин в прошлом году.

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Парад Победы в Южно-Сахалинске

После завершения парада жители города приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Колонна с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла прошла по площади Победы. По данным администрации города, в этом году в шествии приняло участие рекордное число человек — более 10 тысяч.

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Отметим, акция «Бессмертный полк» прошла впервые за последние два года в очном формате в связи с отменой санитарных ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса.

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Разворот точной копии «Знамени Победы»

Николай Михальченко ИА REGNUM Разворот точной копии Знамени Победы

Николай Михальченко ИА REGNUM Разворот точной копии Знамени Победы