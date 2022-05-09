Дальний Восток традиционно первым в России отпраздновал День Победы. На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Почётный караул
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске

В параде приняли участие более 800 человек и 32 единицы боевой и специальной техники. Парад принимал исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО полковник Дмитрий Рожков.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Ветераны
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске

По площади прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град» и «Смерч», а также новейшие российские снегоболотоходы «Алеут», предназначенные для перевозки людей и грузов в особо тяжёлых дорожных и климатических условиях. Впервые в состав механизированной колонны вошли береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые заступили на боевое дежурство по охране акватории острова Сахалин в прошлом году.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Парад Победы в Южно-Сахалинске

После завершения парада жители города приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Колонна с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла прошла по площади Победы. По данным администрации города, в этом году в шествии приняло участие рекордное число человек — более 10 тысяч.

Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске

Отметим, акция «Бессмертный полк» прошла впервые за последние два года в очном формате в связи с отменой санитарных ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса.

Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Разворот точной копии «Знамени Победы»
Николай Михальченко ИА REGNUM
Разворот точной копии Знамени Победы
Николай Михальченко ИА REGNUM
Разворот точной копии Знамени Победы
Николай Михальченко ИА REGNUM
Разворот точной копии Знамени Победы