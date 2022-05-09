Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся утром 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В сценарий парада пришлось внести коррективы: из-за неблагоприятной погоды в местах расположения аэродромов вылета авиации, которая должна была пройти над Петербургом, воздушную часть парада отменили. Зато в наземной части впервые по Дворцовой прошли новейшие образцы военной техники, в том числе аналогичные тем, что задействованы в специальной военной операции, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты перед началом парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед началом парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед началом парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий перед началом парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Парад, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед началом парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Перед началом торжественного марша на площади выстроились парадные расчеты войск Западного военного округа, Северо-Западного округа Росгвардии, МВД и МЧС России, курсанты, суворовцы, нахимовцы и кадеты, а также юнармейцы — всего более четырех тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Под звуки «Священной войны» военнослужащие роты почетного караула вынесли на Дворцовую площадь Государственный флаг России и красный флаг Победы — копию стяга, водруженного советскими бойцами над поверженным рейхстагом.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Генерал-майор Владимир Золотухин на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

После этого в соответствии с парадным ритуалом командующий парадом генерал-майор Владимир Золотухин доложил о готовности войск Санкт-Петербургского гарнизона к парада, и состоялся объезд выстроившихся военнослужащих. Принимавший парад, временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин поздравил выстроившиеся парадные «коробки» с 77-й годовщиной Победы, на что военные отвечали троекратным «Ура!».

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Зазвучала музыка сводного военного оркестра Санкт-Петербургского территориального гарнизона. Генерал Сергей Рюмшин поднялся на трибуну и выступил с приветственной речью. Он напомнил о том, что День Победы является праздником общенациональной гордости и немеркнущей памяти. «Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны, тех, кого уже нет», — сказал генерал и объявил на площади минуту молчания.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

«Страна может гордиться своими военнослужащими, которые мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг по защите нашего Отечества», — подчеркнул врио командующего ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM

Вслед за эти началась пешая часть парада. Его открыли барабанщики Кронштадтского морского кадетского корпуса, задавая ритм всем участникам парада. За ними прошел почетный караул со знаменами России, флагом Победы, знаменем Минобороны и трех видов Вооруженных сил РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Перед зрителями парада, большинство которых на трибуне составляли ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны Вооруженных сил и другие почетные гости, прошли кадеты, суворовцы и нахимовцы, курсанты военно-учебных заведений, парадный расчет молодежного движения «Юнармия».

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

«На Дворцовой площади — главные участники парада — офицеры объединенного стратегического командования Западного военного округа, — прозвучал голос диктора. — В настоящее время по решению Верховного главнокомандующего военнослужащие Западного военного округа принимают активное участие в специальной военной операции по защите Донбасса».

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Следующими по площади прошли парадные расчеты всех военных академий, учебных центров расквартированных в Петербурге, военнослужащие-женщины 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО, Северо-западного округа войск Национальной гвардии и университета Росгвардии, Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского университета МЧС России. Им на смену на площадь вышли военнослужащие отдельной 138-й Красносельской мотострелковой бригады.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на параде Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную часть парада по традиции открыл легендарный танк Т-34, прославивший себя на полях Великой Отечественной войны, с флагом 30-й отдельной танковой бригады, которая первой прорвалась через блокадное кольцо Ленинграда. За танком Победы проследовала историческая техника «Военно-технического общества» — автомобиль ГАЗ-67, первые послевоенные БТР-40, машины БРДМ-1 и БРДМ-2.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Наконец, настало время самой современной техники, состоящей на вооружении армии России. На Дворцовую площадь выехали танки новейшей модификации Т-72Б-3М с улучшенными боевыми характеристиками. Каждый стоящий на площади в этот момент почувствовал грозную мощь этих бронированных машин.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б3М во главе проезда военной техники на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-72Б3М во главе проезда военной техники на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

За танками пришла очередь «бога войны» — артиллерии, ствольной и реактивной. За тягачами перед трибуной парада прошли буксируемые 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» — современный вариант системы «Град». Она имеет спутниковую навигацию и компьютерный расчет координат цели, позволяющий поражать их с первого залпа.

В парадном строю прошел новейший бронеавтомобиль «Тайфун-К» бригады специального назначения Западного военного округа. Это колёсный боевой модуль на 16 бойцов, с повышенной проходимостью и защищенностью, способный выдержать взрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б3М во главе проезда военной техники на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С»на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Вновь пришел черед артиллерии — на парад вышли поражающие своими габаритами 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», а также дальнобойные буксируемые орудия «Гиацинт-Б», способные за несколько секунд обрушить на врага тонну снарядов.

На Дворцовой площади показали и надежно прикрывающие небо России от вражеских ракет и авиации зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Они успешно обеспечивают воздушное господство России в ходе спецоперации на Украине.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Главной новинкой петербургского парада в этот раз стали внушительные по своим масштабам установки берегового ракетного комплекса «Бастион», предназначенные для поражения надводных целей всех типов, а также целого ряда наземных целей — именно этим занимаются такие же «Бастионы» с помощью высокоточных ракет «Оникс» в ходе специальной военной операции.

Завершением механизированный колонны стала новейшая техника инженерных войск. В том числе многоцелевые комплексы разминирования, предназначенные для зачистки местности от мин и взрывоопасных предметов, а также машины для наведения понтонных переправ, автомобильные топливозаправщики.

Всего в составе механизированной колонны прошли более 80 образцов военной техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» на параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне