Традиционный военный парад Победы состоялся 9 мая в Севастополе. Вместе с севастопольцами на параде побывал корреспондент ИА REGNUM.

Ежегодно парад Победы в Севастополе становится одним из главных и зрелищных событий года и самым главным событием 9 мая. Этот год не стал исключением, тем более что впервые с 2019-го праздничные мероприятия прошли без каких-либо пандемийных ограничений.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Участие в параде приняли более 1300 человек и 40 единиц техники.

Начался парад с традиционного выхода знаменной группы, которая вынесла Государственный флаг Российской Федерации. Принимал парад начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Сергей Пинчук.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду Победы в Севастополе

Открыла парад рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. Знаменные группы роты почетного караула Черноморского флота несли Государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, флаг Сухопутных войск и военно-морской флаг. Затем прошли парадная рота Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища, студенты военного учебного центра при Севастопольском государственном университете, парадная рота отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота, сводная парадная рота военнослужащих-женщин Черноморского флота, парадный расчет Крымской военно-морской базы. Следом промаршировали военнослужащие ЧВВМУ им. П. С. Нахимова. В числе участников парада также — представители УМВД по Севастополю, МЧС, учащиеся Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации, кадетский класс органов внутренних дел, юнармейские отряды школ. Впервые участником парада стал Севастопольский губернаторский юнармейский парадный полк.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34 — один из символов Великой Победы. Также в колонне прошли современные образцы вооружения и военной техники — подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортеры БТР-82 и другая техника.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение ветеранов армии