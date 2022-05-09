На фронте, у станка и в поле ковали наши прадеды Победу. Более 250 тысяч уроженцев Алтайского края не вернулись с полей сражений. Сегодня, 9 мая 2022 года, по улицам Барнаула после двухлетнего перерыва они снова «прошли» со своими потомками в «Бессмертном полку».

С портретами своих родных и близких по главным улицам столицы Алтайского края прошли и стар и млад. Самому юному участнику было пару лет, а самому пожилому — более 80.

Всего в колонне прошли более 50 тысяч жителей краевой столицы.

Акция «Бессмертного полка» проходит в Барнауле девятый раз.

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM По пути к месту начала шествия «Бессмертного полка» в Барнауле. Мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-майору Нестору Дмитриевичу Козину

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле

Анастасия Степанова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Барнауле