Довели до совершенства: репортаж с финальной репетиции парада в Петербурге
8 мая 2022
/
Время чтения 2 мин
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на генеральной репетиции парада в честь 77-й годовщины Победы, который состоится утром 9 мая на Дворцовой площади Петербурга.
Дарья Драй ИА REGNUM
Музыкант военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Курсанты перед началом генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Музыканты военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Военный оркестр на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
В последней тренировке, которая в точности соответствует сценарию самого парада, приняли участие более четырех тысяч военнослужащих и более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники подразделений Западного военного округа (ЗВО).
Дарья Драй ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
«В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона», — отметили в пресс-службе ЗВО.
Дарья Драй ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-С на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй ИА REGNUM
Проезд военной техники после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Украшение к 9 мая в Санкт-Петербурге
Завершающей частью генеральной репетиции стал проход над центром Петербурга 14 летательных аппаратов из состава боевой и транспортной авиации Вооруженных сил России.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вертолеты Ка-52 Аллигатор над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8 во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Самолет Ту-134 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Военно-транспортный самолёт Ан-26 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге