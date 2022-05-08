Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на генеральной репетиции парада в честь 77-й годовщины Победы, который состоится утром 9 мая на Дворцовой площади Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты перед началом генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

В последней тренировке, которая в точности соответствует сценарию самого парада, приняли участие более четырех тысяч военнослужащих и более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники подразделений Западного военного округа (ЗВО).

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

«В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-С на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение к 9 мая в Санкт-Петербурге

Завершающей частью генеральной репетиции стал проход над центром Петербурга 14 летательных аппаратов из состава боевой и транспортной авиации Вооруженных сил России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ка-52 Аллигатор над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 во время генеральной репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-транспортный самолёт Ан-26 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге