Международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» прошёл в преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе. Его участниками стали представители 18 субъектов России, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Конкурс проводится с 1993 года. В 2022 году фестиваль впервые прошёл в статусе международного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Участники фестиваля-конкурса «Солдатский конверт — 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM Мурал на фасаде дома в Солнечнодольске, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Мурал на фасаде дома в Солнечнодольске, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Участница фестиваля-конкурса «Солдатский конверт — 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM Мурал на фасаде дома в Солнечнодольске, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Мурал на фасаде дома в Солнечнодольске, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Участник фестиваля-конкурса «Солдатский конверт — 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM Мурал на фасаде дома в Солнечнодольске, Ставропольский край

Из подавших заявку более чем 600 претендентов участниками фестиваля стали 24 солиста и вокальных ансамбля из 20 регионов России и Белоруссии — от Сахалина и до Минска. На протяжении пяти дней талантливая молодёжь принимала участие в мастер-классах, церемониях открытия и закрытия, гала-концерте и репетициях.

Участники фестиваля в день его открытия возложили цветы к мемориалу Славы героям обороны Северного Кавказа. Для гостей Ставрополья были организованы экскурсии, творческие встречи, высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти».

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал славы в Солнечнодольске, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Караул у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Караул у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Караул у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Караул у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Караул у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Караул у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал «Вечная слава» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Залп у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

«Все конкурсанты были профессионалами своего дела с очень сильными, красивыми голосами. Все очень талантливы и, главное, дружелюбны по отношению друг к другу. Хочется особо отметить кураторов, закреплённых за каждой группой. Внимательные, отзывчивые и готовые примчаться на помощь в любое время дня и ночи. Город Ставрополь оставил в наших сердцах самые яркие и тёплые воспоминания. Красивый, невероятно зелёный, цветущий, радующий глаз буйством ярких красок. Город, который можно полюбить с первого взгляда и не разлюбить никогда. Ну и, конечно, разве могли мы представить, что однажды будем стоять на одной сцене с легендами эстрады», — призналась гостья из Белоруссии.

Солисты и вокальные ансамбли исполнили как всем известные произведения, так и композиции собственного сочинения. Многие из них были в формате, а капелла.

«Ставропольский край всегда рад гостям и большим мероприятиям. В этом году мы проводим их в очном формате. Мы благодарны всем, кто на протяжении этих дней радовал гостей и жителей Ставрополя своим творчеством», — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«За эти несколько дней на Ставрополье прозвучали невероятные по глубине смыслов и эмоциональному заряду музыкальные произведения. Это были всем нам знакомые военные песни и новые, которым только предстоит занять места в сердцах слушателей. Исполнители из России и Белоруссии языком творчества говорили о любви к Родине, о преданности своей стране, о дружбе, ценности мира, благодарности героям-победителям и памяти о тех, кто подарил нам жизнь. Вместе мы создали очень душевную атмосферу, частичку которой увозим каждый в свой регион, и продолжаем готовиться к великому празднику — Дню Победы», — обратил внимание председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий.

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев. Имя участника Великой Отечественной войны

Александр Погожев ИА REGNUM Лариса Долина приняла участие в акции «Сад памяти» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Лев Ленщенко, Владимир Владимиров, Иван Ульянченко, Анатолий Ярмоленко. Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Лариса Долина и гости из Белоруссии. Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Дипломы лауреатов III степени получили солист Андрей Щебуняев из Ростовской области и концертная группа ВВС из Белоруссии. Лауреатами II степени стали Галина Зольникова из Белгородской области и дуэт «Молодка душа» из Ставропольского края. Лауреатами I степени стали Башир Баргиреев из Чечни и ансамбль «Поющие в строительном» из Москвы.

Гран-при в номинации «Вокальные ансамбли» получил ансамбль «Славяне» из Белгородской области, а гран-при в номинации «Солисты» достался Александру Гузко, представляющему Ставропольский край. Он исполнил авторскую песню «Исповедь».

Лев Лещенко вместе со всеми участниками фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» и шестью тысячами жителей и гостей Ставрополя исполнили песню «Надежда».

Финальным аккордом закрытия мероприятия стал полноформатный концерт Льва Лещенко,Ларисы Долиной,Ольги Кормухиной,Анатолия Ярмоленко и Шамана.