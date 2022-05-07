Историко-патриотический фестиваль «Знамёна Славы» открылся 7 мая в Севастополе — на Сапун-горе. На фестивале побывал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Обелиск Славы воинам — освободителям на Сапун-горе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости военно-патриотического фестиваля «Знамена Славы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Обелиск Славы воинам — освободителям на Сапун-горе

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос боевых знамён и военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос боевых знамён и военно-морских флагов к обелиску Славы воинам — освободителям

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос боевых знамён и военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос боевых знамён и военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Почётный караул

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос боевых знамён и военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы»

Главным событием фестиваля стала традиционная красочная реконструкция штурма Сапун-горы, который состоялся 7 мая 1944 года и стал одним из ключевых сражений при освобождении Севастополя. Отметим, что реконструкция штурма проводится с 1999 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

В рамках фестиваля работало также множество интерактивных площадок, посвящённых периоду Великой Отечественной войны. Зрители смогли увидеть выставку оружия МЧС, побывать в мастерской по лепке из глины и на выставке предметов, которые были обнаружены поисковиками на местах боёв за Севастополь.

Александр Полегенько ИА REGNUM Храм-часовня Св. Георгия Победоносца на Сапун-горе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора. Работа интерактивных площадок

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора. Работа интерактивных площадок

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора. Работа интерактивных площадок

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора. Работа интерактивных площадок

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора. Работа интерактивных площадок

Александр Полегенько ИА REGNUM Сапун-гора. Работа интерактивных площадок

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости военно-патриотического фестиваля «Знамена Славы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие диорамы «Штурм Сапун-горы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие диорамы «Штурм Сапун-горы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Ветераны на военно-патриотическом фестивале «Знамена Славы»

Ещё одно важное событие фестиваля — выставка «За год до Великой Победы. Севастополь 1944 год». Здесь представлены копии фотографий и документов периода освобождения Севастополя от фашистских оккупантов.