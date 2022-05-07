Историко-патриотический фестиваль «Знамёна Славы» открылся 7 мая в Севастополе — на Сапун-горе. На фестивале побывал фотокорреспондент ИА REGNUMАлександр Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обелиск Славы воинам — освободителям на Сапун-горе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости военно-патриотического фестиваля «Знамена Славы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обелиск Славы воинам — освободителям на Сапун-горе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос боевых знамён и военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос боевых знамён и военно-морских флагов к обелиску Славы воинам — освободителям
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос боевых знамён и военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос боевых знамён и военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Почётный караул
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос боевых знамён и военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы»
Главным событием фестиваля стала традиционная красочная реконструкция штурма Сапун-горы, который состоялся 7 мая 1944 года и стал одним из ключевых сражений при освобождении Севастополя. Отметим, что реконструкция штурма проводится с 1999 года.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
В рамках фестиваля работало также множество интерактивных площадок, посвящённых периоду Великой Отечественной войны. Зрители смогли увидеть выставку оружия МЧС, побывать в мастерской по лепке из глины и на выставке предметов, которые были обнаружены поисковиками на местах боёв за Севастополь.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Храм-часовня Св. Георгия Победоносца на Сапун-горе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора. Работа интерактивных площадок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора. Работа интерактивных площадок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора. Работа интерактивных площадок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора. Работа интерактивных площадок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора. Работа интерактивных площадок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун-гора. Работа интерактивных площадок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости военно-патриотического фестиваля «Знамена Славы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие диорамы «Штурм Сапун-горы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие диорамы «Штурм Сапун-горы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ветераны на военно-патриотическом фестивале «Знамена Славы»
Ещё одно важное событие фестиваля — выставка «За год до Великой Победы. Севастополь 1944 год». Здесь представлены копии фотографий и документов периода освобождения Севастополя от фашистских оккупантов.