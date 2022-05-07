В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Построение воинских частей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

В репетиции парада на Красной площади, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, приняло участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов.

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

В составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники. Открыл прохождение механизированной колонны легендарный танк Победы — Т-34-85.

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-34-85

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

В пролёте парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолётов.

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади