Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади — фоторепортаж
7 мая 2022
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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
В репетиции парада на Красной площади, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, приняло участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов.
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
В составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники. Открыл прохождение механизированной колонны легендарный танк Победы — Т-34-85.
Василий Иванов ИА REGNUM
Танк Т-34-85
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
В пролёте парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолётов.
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади