Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове, который состоится 9 мая, прошла утром 6 мая. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Натальи Стрельцовой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Репетиция состоялась на площади Ленина — именно там 9 Мая состоится уже сам парад.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Открывает парад знаменная группа, за ней шествуют парадные расчёты военнослужащих. Серди них — представители 27-го смешанного авиационного полка, парадные расчеты арсенала воздушно-космических сил и войск РЭБ, артиллеристы. Также в параде участвуют сотрудники МЧС, УМВД и УФСИН, а замкнут колонну воспитанники кадетского корпуса, казачьей школы и юнармейцы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Даже репетиция парада собрала множество зрителей. А увидеть сам парад в этом году смогут все желающие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове