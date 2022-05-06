Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове — фоторепортаж
6 мая 2022
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Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове, который состоится 9 мая, прошла утром 6 мая. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Натальи Стрельцовой.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Репетиция состоялась на площади Ленина — именно там 9 Мая состоится уже сам парад.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Открывает парад знаменная группа, за ней шествуют парадные расчёты военнослужащих. Серди них — представители 27-го смешанного авиационного полка, парадные расчеты арсенала воздушно-космических сил и войск РЭБ, артиллеристы. Также в параде участвуют сотрудники МЧС, УМВД и УФСИН, а замкнут колонну воспитанники кадетского корпуса, казачьей школы и юнармейцы.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Даже репетиция парада собрала множество зрителей. А увидеть сам парад в этом году смогут все желающие.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове