Ирландская компания Kingspan, объявившая об уходе из России, передала свои активы российскому менеджменту. Продукция будет выпускаться под новым брендом. Одно из предприятий расположено на Ставрополье. С производством сэндвич-панелей ознакомился корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сэндвич-панелей в России, Ставропольский край

В России ирландская компания запустила два завода. Одно предприятие расположено в Гатчине Ленинградской области, второе — в Невинномысске Ставропольского края. Оба завода продолжают работу, и в скором времени будет проведён ребрендинг.

В настоящее время оба предприятия обеспечены сырьём и долгосрочными заказами, что даёт уверенность в завтрашнем дне работникам предприятий, которых только в Невинномысске — 70 человек.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сэндвич-панелей в России, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Нанесение пленки

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

По словам генерального директора компании-производителя сэндвич-панелей в России Игоря Федотченко, все проекты развития заводов сохраняются. На данный момент в Невинномысске выпускаются сэндвич-панели. Пока работает одна линия. К концу 2022 года предприятие планирует выпустить около 1 млн кв. метров панелей.

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Федотченко, генеральный директор компании-производителя сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия контролируют производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Панель состоит из трех частей. Это два листа металла и наполнитель между ними. Листы металла, которые идут по валам, проходят профилировку. Затем с одной стороны наносится клеевой состав, пена, которая набирает заданную в прессе высоту, и только после этого панель выходит в узел, где происходит нарезка по определённым размерам. Продукция отправляется в холодильник, где набирает прочность, упаковывается и отправляется на склад.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора для управления производственным процессом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Панели применяют на складах, в плодохранилищах, птичниках, зданиях, в которых применяют технологии хранения и переработки пищевой продукции.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Пила на линии

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия контролируют производственный процесс

«Мы продолжаем работать на территории России и будем поставлять продукцию не только в российские регионы, но и в страны ближнего зарубежья», — говорит генеральный директор предприятия, расположенного в Невинномысске, Владимир Пахнюк.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Пахнюк, генеральный директор компании в Невинномысске

Продукция будет отправляться по регионам Северо-Кавказского федерального округа, в Армению, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Конкуренция на рынке высокая, а, значит, предприятия будут поддерживать выпуск продукции высшей пробы.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России

Александр Погожев ИА REGNUM Сэндвич-панели