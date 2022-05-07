В селе Донское Труновского района Ставропольского края от зимнего сна пробудили прошлогодний урожай яблок. На предприятии «Труновские сады» не сомневаются, что сочных и ароматных плодов хватит до нового урожая. Каждое яблоко отбирается вручную и заботливо складывается в картонные коробки для отправки на прилавки магазинов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Плодохранилище в селе Донское начали строить в 2016 году. Все работы выполнены в полном объёме. Холодильник вмещает до 10 тыс. тонн яблок. На предприятии трудятся около 100 человек. В сезон уборки и на отдельные виды работ требуются дополнительные рабочие руки. Привлечь удаётся до 150 человек.

Александр Погожев ИА REGNUM Ящики с яблоками для сортировки и упаковки

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки для сортировки и упаковки

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия «Труновские сады» сортируют яблоки

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Самый популярный сорт яблок — красный (Ред), на втором и третьем местах — зелёные (Гренни Смит) и жёлтые (Голден). Закладка садов проводится с учётом предпочтений потребителей. В 2022 году 240 гектаров яблоневых садов будут плодоносить, заложить предстоит ещё 107 гектаров плодовых деревьев, адаптированных к климатическим условиям Ставрополья. Всего таких сортов 12.

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки сорта «Ред Делишес»

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки сорта «Голден Делишес»

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Плодохранилище предприятия «Труновские сады»

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия «Труновские сады» сортируют яблоки

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка яблок в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия сортируют яблоки после зимнего сна

Александр Погожев ИА REGNUM Работницы предприятия «Труновские сады»

Посадочный материал — отечественный. Саженцы руководство предприятия приобретает в разных регионах России и у местного поставщика.

Александр Погожев ИА REGNUM Ящики с яблоками для сортировки и упаковки

Александр Погожев ИА REGNUM Ящики с яблоками для сортировки и упаковки

Александр Погожев ИА REGNUM Ящики с яблоками для сортировки и упаковки

Александр Погожев ИА REGNUM Ящики с яблоками для сортировки и упаковки

«Есть проблемы по запчастям, потому что некоторое количество техники итальянского и голландского производства. Контракты на поставку запасных частей и ремонт техники заключены, от исполнения обязательств никто не отказывается», — говорит заместитель директора «Труновских садов» Григорий Овчаренко.

Александр Погожев ИА REGNUM Григорий Овчаренко, заместитель генерального директора предприятия «Труновские сады»

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозтехника

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозтехника

Что касается минералов и удобрений, то предприятие обеспечено ими в полном объёме.