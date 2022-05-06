Предпоследняя сводная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в Петербурге. В ней приняли участие военнослужащие Западного военного округа и курсанты военных учебных заведений, а также десятки единиц наземной техники и авиации. За воздушной частью репетиции парада с борта транспортно-боевого вертолета Ми-8 наблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 перед репетицией парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 перед репетицией парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 перед репетицией парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Напомним, по Дворцовой площади в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в парадном строю и проедут на боевой технике более 4,1 тыс. человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Завершением парада станет его воздушная составляющая, в которой будут задействованы порядка 30 летательных аппаратов. В небе Петербурга пройдут многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-24 и Ми-28, самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 над Санкт-Петербургом во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 над Санкт-Петербургом во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 над Дворцовой площадью во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на центр Санкт-Петербурга сверху

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 над Исаакиевским собором во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-транспортный самолет Ан-26 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационная часть репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационная часть репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на центр Санкт-Петербурга сверху

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационная часть репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационная часть репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационная часть репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационная часть репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-28 над Финским заливом во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Кабина пилота вертолета Ми-8 во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-28 над Финским заливом во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-28 над Кронштадтом во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-28 над Кронштадтом во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-28 над Финским заливом во время репетиции парада Победы

Самолёты будут представлены образцами боевой и транспортной авиатехники ВКС и ВМФ России. Среди них Ту-134, транспортные Ан-26, а также тяжелые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-26 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-28 во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 после посадки во время репетиции парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 после посадки во время репетиции парада Победы