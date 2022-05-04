Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась 4 мая в посёлке Дергачи в Севастополе. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

В церемонии приняли участие представители поисковых отрядов, власти, школьники, общественники.

Останки бойцов были обнаружены в ходе поисковых работ, которые традиционно проводятся весной, в преддверии Дня Победы.

В общей сложности земле были преданы останки 291 защитника Отечества — перезахоронение состоялось со всеми воинскими почестями.

Установить удалось имена 11 погибших воинов. Останки троих из них будут переданы на их Родину, в Грузию, для последующего перезахоронения.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония перезахоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны