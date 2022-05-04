Первая репетиция Парада Победы в Ставрополе — фоторепортаж
4 мая 2022
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3 мая в 20:00 на главной площади в Ставрополе прошла первая репетиция парада Великой Победы.
Военные Ставрополья, кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции и МЧС, казаки под музыку военного оркестра прошли строевым шагом перед ведущими.
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Ставрополе
5 мая ожидается репетиция парада с участием военной техники. 7 мая состоится генеральная репетиция парада Великой Победы.