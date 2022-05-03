В Симферополе прошёл велопарад «Za Победу», посвященный празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в поддержку специальной военной операции российской армии на Украине.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор участников велопробега «Za Победу»

В заезде приняли участие более 200 велосипедистов. Участники велопарпда проехали по маршруту: Совет министров РК (Памятник ополченцам) — проспект Кирова/улица Гоголя — парк Тренёва/улица Самокиша — улица Севастопольская — ЦУМ — Совет министров РК (Памятник ополченцам).

Александр Полегенько ИА REGNUM Старт

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег «Za Победу» в Симферополе

«Велопарад «Za Победу» преследует конкретные цели и проводится в поддержку как той Великой Победы, которую некогда одержали наши деды и прадеды, так и той операции, которую наше государство проводит сейчас. Важна также собственная личностная мотивация. Кроме того, на День города и весь летний сезон запланирован ряд мероприятий для молодёжи и всех жителей и гостей крымской столицы», — прокомментировал заместитель главы городской администрации Александр Макарь.

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание велопробега «Za Победу»

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание велопробега «Za Победу»