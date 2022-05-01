В рамках открывшегося 1 мая в Петербурге традиционного Фестиваля ледоколов, на Неве у Васильевского острова состоялось парадное шествие пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор», вызвавшее большой интерес у петербуржцев и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

«Метеоры», которые ежедневно возят туристов в Петергоф, Кронштадт и другие достопримечательные места водной акватории Санкт-Петербурга, прошли вдоль набережной Лейтенанта Шмидта, там же, где пришвартовались ледоколы-участники фестиваля.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Николаев»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Николаев»

Дарья Драй ИА REGNUM «Парад Метеоров»

Дарья Драй ИА REGNUM «Парад Метеоров»

Дарья Драй ИА REGNUM «Парад Метеоров»

Дарья Драй ИА REGNUM Буксир «Павловск» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

Вслед скоростными «Метеорами» в Неву вышли «рабочие лошадки» гражданского флота — буксиры, без которых не обходится ни один заход в Петербург или выход из него крупных кораблей и судов. Но сегодня у буксиров была возможность показаться себя не в работе, а в замысловатых танцах на воде.

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Буксир Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

«Вальс буксиров» прошел в музыкальном сопровождении классических произведений русских композиторов и вызвал восторг публики, собравшейся на набережной, среди которой было много туристов из Москвы и регионов России

Дарья Драй ИА REGNUM Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на набережной Лейтенанта Шмидта

Дарья Драй ИА REGNUM «Вальс буксиров» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы

Напомним, в акватории Невы 1–2 мая проходит Фестиваль ледоколов. Ради него в Неву пришли ледоколы «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн», они пришвартовались вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. На борту гостям фестиваля рассказывают об истории каждого судна и условиях быта моряков. В понедельник, 2 мая, ледоколы будут открыты для посетителей 12:00 до 17:30. Особую экскурсионную программу подготовил легендарный ледокол-музей «Красин».