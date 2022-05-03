Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» проходит в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу. На выставке представлены около 100 живописных и графических работ Генриха Семирадского и ряд работ художников его круга — Бакаловича, Котарбинского, братьев Сведомских, Бронникова, Велинского — из российских и зарубежных музеев и частных собраний. Большинство художников часть своей жизни провели в Риме, «влившись в интернациональную колонию художников вечного города».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

«В эпоху противопоставления и конфронтации академизма и передвижнического реализма, красоты внутренней и красоты внешней, этики и эстетики, академизм побуждал зрителя к восприятию эстетики формы. Противники из демократического лагеря культуры называли «пленников красоты» «беспечальными художниками». В своем творчестве они действительно воспевали красоту природы, красоту женщины, чувственные радости бытия. «Низкие истины», темные стороны действительности, изнанка жизни, социальные и психологические конфликты привлекали их опосредованно. Они считали, что искусство призвано возвышать человека над будничной прозой жизни, отвлекать его от скуки повседневности, просвещать и одновременно радовать глаз. Но не следует думать, что художники этого круга находились в полной изоляции от тревог и проблем своего времени, тема рабства, унижения человека, варварской жестокости власти, предчувствия грядущего исторического перелома, рождение новой этики, которая взломает, перевернет старый мир, погрязший в пороках и самоупоении, артикулированы в искусстве мастеров, представленных на выставке. В конце XIX века Европа вспоминала упадок Римской империи», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Генрих Ипполитович Семирадский (1843 — 1902) — один из наиболее знаменитых исторических живописцев своего времени, крупнейший мастер европейского академизма, работавший в стиле неогрек. Художника называли «последним классиком» искусства XIX столетия, который жил и творил в эпоху главенства реализма. Поляк по происхождению, учившийся в Харькове и Петербурге, большую часть своей жизни Семирадский прожил в Италии. На его полотнах мир древних цивилизаций окутан солнечным светом. Художник изучал историю, знание которой помогало ему в написании художественных полотен. «Он легко убеждает нас в том, что античность — не золотой сон, пригрезившийся человечеству, а быль», — уточняют организаторы о мастерстве художника, который владел виртуозно своей кистью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пий Велионский. Гладиатор на арене. 1880

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

В Евангельский цикл работ художника входят картины «Грешница», «Христос у Марфы и Марии» (1886, Государственный Русский музей), Картина «Христос и самаритянка» из Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого) написана в 1890 году. «Христос среди детей» (1900—1901, Национальный музей в Варшаве; вариант — частное собрание, Москва).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа Валерия Кошлякова 1992 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрески, расписанные Генрихом Семирадским

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генрих Семирадский. Тайная Вечеря 1877-1878

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись фресок для Храма Христа Спасителя

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

В 1875 году Семирадский получил предложение принять участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Ему предстояло написать четыре композиции из жития Святого Александра Невского в приделе, посвященном этому русскому святому воину. В последствии художник исполнил над окнами хоров росписи на сюжеты «Крещение господне» и «Въезд Христа в Иерусалим», а также монументальный образ «Тайная вечеря». Часть фрагментов фрески представлены на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генрих Семирадский. Отдых Патриция. 1881

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генрих Семирадский. Канатаходка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тимур Новиков. Амур и Психея. 1993

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тимур Новиов. Апполон, попирающий красный квадрат. 1991

Экспозицию дополняют античные вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, аналогичные тем, которые были в личной коллекции Семирадскго и изображены на его холстах., а также фрагменты античной скульптуры. В состав выставки вошли работы художников конца XX — начала XXI столетия — представителей Новой Академии Тимура Новикова, Валерия Кошлякова, Тимофея Парщикова. Представленные работы выбраны на тему академизм, судьба античной традиции и понятие красоты в изобразительном искусстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тим Парщиков работы 2011 — 2013

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тим Парщиков работы 2011 — 2013

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» проходит до 3 июля 2022 в Новой Третьяковке на Крымском валу, дом 10.