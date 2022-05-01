Сахалин одним из первых в России начал празднование Дня Весны и Труда. В Южно-Сахалинске праздничные мероприятия с концертами, мастер-классами и развлечениями прошли в городском парке, скверах и на территориях домов культуры.

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

В центре города прошло традиционное праздничное шествие с участием профсоюзных организаций и трудовых коллективов города. По Коммунистическому проспекту прошли работники культуры и образования, сотрудники муниципальных предприятий, представители правительства Сахалинской области и администрации городского округа. Завершилось шествие большим праздничным концертом на площади Ленина.

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Со словами поздравления к горожанам обратился мэр города Сергей Надсадин:

«Этот день возвращает нас в прошлое, когда трудовые коллективы приходили на демонстрации. И сегодня мы видим здесь молодежь, которая провозглашает замечательный лозунг «Мир, труд, май». Дорогие южносахалинцы, именно благодаря вашему труду наш замечательный город становится лучше, красивее и комфортнее, гостеприимнее. Желаю вам счастья, удачи, весеннего настроения и всего самого лучшего».

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске