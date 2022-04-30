Мотосезон открыт! — фоторепортаж
1 мая 2022
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В Москве прошел мотопарад по случаю открытия мотосезона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Василий Иванов ИА REGNUM
Мотоколонна готовится к старту
Василий Иванов ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы во главе мотоколонны
Василий Иванов ИА REGNUM
Старт
Василий Иванов ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Мотопарад на проспекте Академика Сахарова
Василий Иванов ИА REGNUM
Мотоколонна начала свое движение
Площадь Академика Сахарова стала сборным пунктом для всех любителей мотоспорта в Москве. Отсюда колонна отправилась парадным проездом по городу на Ходынское поле.
Василий Иванов ИА REGNUM
Стоянка участников Московского мотофестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Здесь на площадке Московского Мотофестиваля прошли байк-шоу, участие в которых приняли сотрудники департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы, а также оперативная пилотажная группа «КАСКАД», сформированная из сотрудников МВД.
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Для гостей были организованы пункты питания и музыкальное сопровождение, собранное из рок-классики.
Василий Иванов ИА REGNUM
Детские гонки на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка мотоциклов на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка техники на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка техники на Московском мотофестивале
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд детского Авиационно-космического салона имени И. П. Волка
Василий Иванов ИА REGNUM
Московский мотофестиваль