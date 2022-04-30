В Москве прошел мотопарад по случаю открытия мотосезона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Мотоколонна готовится к старту

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие мотосезона в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники пожарно-спасательной службы во главе мотоколонны

Василий Иванов ИА REGNUM Старт

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие мотосезона в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие мотосезона в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие мотосезона в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие мотосезона в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Мотопарад на проспекте Академика Сахарова

Василий Иванов ИА REGNUM Мотоколонна начала свое движение

Площадь Академика Сахарова стала сборным пунктом для всех любителей мотоспорта в Москве. Отсюда колонна отправилась парадным проездом по городу на Ходынское поле.

Василий Иванов ИА REGNUM Стоянка участников Московского мотофестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя

Здесь на площадке Московского Мотофестиваля прошли байк-шоу, участие в которых приняли сотрудники департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы, а также оперативная пилотажная группа «КАСКАД», сформированная из сотрудников МВД.

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале

Для гостей были организованы пункты питания и музыкальное сопровождение, собранное из рок-классики.

Василий Иванов ИА REGNUM Детские гонки на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка мотоциклов на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка техники на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка техники на Московском мотофестивале

Василий Иванов ИА REGNUM Московский мотофестиваль

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд детского Авиационно-космического салона имени И. П. Волка