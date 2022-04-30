В Москве состоялась презентация арт-кластера Красный Октябрь, который в этом году открыл двери для музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В рамках творческого вечера в Московском Императорском яхт-клубе гостям ежегодного фестиваля поведали о возникновении идеи конкурса, а также предоставили свободу самовыражения в музыкальной составляющей встречи. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие и стал свидетелем создания мостов искренности и дружбы.

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Со школьной скамьи человек углубляется в мир художественной литературы, читает о светских баллах, масштабных вечерах, интригующих беседах и вежливо натянутых улыбках. Через ироничное и шутливое описание балов А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин» складывается представление, что высший свет ведет пустую, однообразную жизнь, скрывая это под золотым сиянием люстр. Однако, вечер 28 апреля в Московском речном Императорском яхт-клубе доказал обратное и то, какие крепкие мосты тихо выстраиваются на таких вечерах. В этом году «Дорога на Ялту» приняла на себя роль мирного созидателя.

Михаил Безугольников Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Василий Иванов ИА REGNUM Юта на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Василий Иванов ИА REGNUM Мария Магронт на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Василий Иванов ИА REGNUM Роман Плюсов

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Ремезова и Эрнест Мацкявичюс на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Кондрашов на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Группы «ГУТА» Алексей Анатольевич Харин

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Президент фестиваля Андрей Кондрашов в своей приветственной речи отбросил очевидную сценическую составляющую конкурса, указав на его истинную цель:

«Наш фестиваль не только на сцене и не только в конкурсных состязаниях. Он в таких вечерах, где мы все друг друга обнимаем, любим и понимаем. Московский Остров сегодня похож на нашу страну. Потому что вокруг нашего острова — вода, а вокруг России сегодня закрытое пространство по небу, миллион всевозможных ограничений, которые касаются и культуры. Но трудные времена пройдут, и тектанические разломы в конце концов прекратятся. Мы сегодня строим мостики, маленькие, иногда широкие, иногда длинные, но это настоящие мостики, которые потом превратятся в большие мосты и магистрали для продолжения общения.

Со вчерашнего вечера мы начали доказывать, что любовь не зависит от политики. А сегодня мы докажем, что существуют нормальные отношения между искренними людьми, которые готовы любить друг друга в любое время».

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Михаил Безугольников Президент Группы «ГУТА» Алексей Анатольевич Харин

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Михаил Безугольников Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Михаил Безугольников Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Отметим, в музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» традиционно, 4-й год подряд, принимают участие артисты из разных стран дальнего зарубежья. В 2022 году на конкурсный отбор было подано 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал конкурса вышли представители 15 стран. В Москву приехали 20 артистов, в том числе из стран, где русофобия стала официальной политикой власти. Преодолев все кордоны, участники фестиваля приехали в Россию, чтобы с открытым сердцем исполнить на своих языках всенародно любимые песни времен ВОВ, составляющие значительную часть великой русской культуры.

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер прошел в Императорском яхт-клубе в арт-кластере «Красный октябрь»

Василий Иванов ИА REGNUM Императорской яхт-клуб в арт-кластере «Красный октябрь»

Торжественные церемонии полуфинала и финала пройдут в столичном Московском театре мюзикла 2 и 3 мая. Всем участникам музыкального фестиваля будет вручен особенной редкости приз — шоколадные грампластинки с записанными песнями, созданные фабриками холдинга «Объединенные кондитеры» по утерянному рецепту товарищества «Эйнем» начала XX века для ценителей уникального звука в эпоху цифрового контента. После проигрывания шоколадный сувенир подлежит поеданию.