Штиль. Покрытое мелкой рябью море простирается до горизонта.

Сталь. Всех видов и размеров, ровными рядами, катушками, штабелями.

Корабли. Одни совсем не повреждены, другие уже никуда не отправятся.

Пронзительное небо. Тишина и спокойствие, нарушаемые только редкими разрывами снарядов на «Азовстали», — ее отсюда видно невооружённым глазом, она напротив, через бухту, километрах в 4−5.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Подъёмные краны в рабочем состоянии

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника на территории порта Мариуполя нетронута

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника на территории порта Мариуполя

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Работают сапёры. С начала работы отряда МЧС ДНР в Мариуполе они обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Пока они не убедятся, что на территории и в акватории порта всё безопасно, никто никуда не поплывет, порт не заработает.

Никита Третьяков ИА REGNUM Сейчас в порту Мариуполя работают сапёры

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

Инфраструктура порта не сильно повреждена: краны в рабочем состоянии, экскаваторы для сыпучих грузов — тоже. Сильнее всего пострадали элеватор и административные здания. Тут и там «цветки войны» — воронки с симметричными следами разлета осколков. Здания посечены осколками и пулями. Это сейчас здесь спокойно, ещё недавно здесь шла битва.

Никита Третьяков ИА REGNUM Административные здания в порту Мариуполя пострадали сильнее всего

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM Административное здание Мариупольского морского торгового порта

Никита Третьяков ИА REGNUM Административное здание Мариупольского морского торгового порта

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Никита Третьяков ИА REGNUM След от снаряда

Никита Третьяков ИА REGNUM Административное здание Мариупольского морского торгового порта

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

За этот порт сражались и отдавали жизни. А значит он обязан ожить.