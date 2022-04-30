Штиль. Покрытое мелкой рябью море простирается до горизонта.
Сталь. Всех видов и размеров, ровными рядами, катушками, штабелями.
Корабли. Одни совсем не повреждены, другие уже никуда не отправятся.
Пронзительное небо. Тишина и спокойствие, нарушаемые только редкими разрывами снарядов на «Азовстали», — ее отсюда видно невооружённым глазом, она напротив, через бухту, километрах в 4−5.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Подъёмные краны в рабочем состоянии
Никита Третьяков ИА REGNUM
Техника на территории порта Мариуполя нетронута
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Техника на территории порта Мариуполя
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Работают сапёры. С начала работы отряда МЧС ДНР в Мариуполе они обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Пока они не убедятся, что на территории и в акватории порта всё безопасно, никто никуда не поплывет, порт не заработает.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Сейчас в порту Мариуполя работают сапёры
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Корабли в порту Мариуполя
Инфраструктура порта не сильно повреждена: краны в рабочем состоянии, экскаваторы для сыпучих грузов — тоже. Сильнее всего пострадали элеватор и административные здания. Тут и там «цветки войны» — воронки с симметричными следами разлета осколков. Здания посечены осколками и пулями. Это сейчас здесь спокойно, ещё недавно здесь шла битва.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Административные здания в порту Мариуполя пострадали сильнее всего
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
Административное здание Мариупольского морского торгового порта
Никита Третьяков ИА REGNUM
Административное здание Мариупольского морского торгового порта
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков ИА REGNUM
След от снаряда
Никита Третьяков ИА REGNUM
Административное здание Мариупольского морского торгового порта
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
За этот порт сражались и отдавали жизни. А значит он обязан ожить.