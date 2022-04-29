В Москве прошла первая репетиция парада Победы — фоторепортаж
29 апреля 2022
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В Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы. По Красной площади 28 апреля прошли парадные расчеты и механизированные колонны. В параде 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 11 тысяч человек.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекрытая Тверская улица
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекрытие Тверской улицы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сотрудник ДПС
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
БТР — МДМ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Т-72Б3М
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Движение в центре города было ограничено, и частично был перекрыт выход в город с пяти станций столичного метро: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекрытие Тверской улицы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Т-72Б3М
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тор-М2
Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади также 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
САУ «Мста-С»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекрытие Тверской улицы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
ЗРС С-400
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Т-72Б3М
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Проезд механизированной колонны по Тверской улице
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Москве