В Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы. По Красной площади 28 апреля прошли парадные расчеты и механизированные колонны. В параде 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 11 тысяч человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекрытая Тверская улица

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекрытие Тверской улицы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудник ДПС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM БТР — МДМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Т-72Б3М

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Движение в центре города было ограничено, и частично был перекрыт выход в город с пяти станций столичного метро: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекрытие Тверской улицы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Т-72Б3М

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тор-М2

Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади также 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM САУ «Мста-С»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекрытие Тверской улицы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЗРС С-400

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Т-72Б3М

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд механизированной колонны по Тверской улице