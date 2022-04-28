Георгиевская ленточка в Пятигорске — фоторепортаж
В городах России в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
На главной площади Пятигорска добровольцы городского волонтерского отряда совместно с активистами отдела по делам молодежи администрации города в первый день акции раздали 800 георгиевских лент. Всего ко Дню Победы добровольцы раздадут жителям города-курорта шесть тысяч черно-оранжевых лент.
Накануне, 26 апреля, Пятигорск присоединился к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!». По центральной улице города-курорта проехала колонна под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». В акции приняли участие 2000 человек и 250 автомобилей.
Напомним, автопробег в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина стартовал 12 апреля из Владивостока. Участники автопробега встретят 1 мая в Москве, после чего двинутся на Волгоград, где в День Победы присоединятся к праздничным мероприятиям на Мамаевом кургане.