В городах России в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская ленточка

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

На главной площади Пятигорска добровольцы городского волонтерского отряда совместно с активистами отдела по делам молодежи администрации города в первый день акции раздали 800 георгиевских лент. Всего ко Дню Победы добровольцы раздадут жителям города-курорта шесть тысяч черно-оранжевых лент.

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская ленточка

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Пятигорске

Накануне, 26 апреля, Пятигорск присоединился к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!». По центральной улице города-курорта проехала колонна под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». В акции приняли участие 2000 человек и 250 автомобилей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники акции развернули Знамя Победы

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничный концерт

Денис Абрамов ИА REGNUM «Za мир! Труд! Май!»

Денис Абрамов ИА REGNUM «Za мир! Труд! Май!»

Напомним, автопробег в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина стартовал 12 апреля из Владивостока. Участники автопробега встретят 1 мая в Москве, после чего двинутся на Волгоград, где в День Победы присоединятся к праздничным мероприятиям на Мамаевом кургане.

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники акции

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM «Za мир! Труд! Май!»

Денис Абрамов ИА REGNUM Знамя Победы