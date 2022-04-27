Новую жизнь получил несколько лет назад один из крупнейших производственных объектов Ставрополья. Невинномысский птицекомбинат — один из старейших промышленных объектов Невинномысска, основанный в 1929 году. Сегодня он входит в состав группы агропредприятий «Ресурс».

Александр Погожев ИА REGNUM Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Линия сердец

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание печени птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание сердец птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Лотки с сердцами птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы

В период с 2014 года по 2015 год была проведена полная реконструкция завода, в рамках которой были учтены все особенности существующего здания. В частности, современное оборудование было привязано к существующим бетонным бункерам для сырья и готовой продукции.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия упаковки продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Линия упаковки потрохов птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Линия упаковки потрохов птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Линия упаковки потрохов птицы

В структуру предприятия входят производственно-технологическая лаборатория, склады, котельная, слесарная мастерская, транспортный цех. Почти все сырьё поступает на завод, что называется, «с колёс». Со складов, расположенных на расстоянии около 600 метров от завода, оно доставляется автотранспортом. Неподалёку от предприятия находятся ангары для хранения премиксов в мешках или биг-бэгах. В производство они доставляются на седьмой этаж грузовым лифтом и растариваются вручную.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия переработки мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Тушки бройлеров на линии переработки

Александр Погожев ИА REGNUM Работники птицекомбината

Александр Погожев ИА REGNUM Тушки бройлеров на линии переработки

Александр Погожев ИА REGNUM Тушки бройлеров на линии переработки

Александр Погожев ИА REGNUM Куриные лапки

На заводе трудоустроено более 2,6 тыс. сотрудников. Они обеспечивают полный цикл производства продукции из мяса птицы: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация.

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка готовой продукции

На предприятии ежегодно производятся в строгом соответствии со всеми нормами более 1 млн тонн гранулированных и рассыпных кормов, что позволяет полностью закрывать потребности всего поголовья птицы. Кроме того, для птицы созданы максимально естественные условия, что предупреждает возникновение стрессовых ситуаций и гарантирует максимально высокое качество куриного мяса.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция птицекомбината

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

Комбинат производит продукцию из мяса птицы под брендами «Благояр», AN-NOOR и URUSSA, которые широко представлены на юге России, а также в странах СНГ, Азии и Африки. После масштабной реконструкции производственная мощность предприятия превышает 400 тыс. тонн комбикормов в год.

Александр Погожев ИА REGNUM Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Работники птицекомбината

Александр Погожев ИА REGNUM Работники птицекомбината

Александр Погожев ИА REGNUM Транспортировка продукции на склад

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы